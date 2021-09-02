ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пугачева, Волочкова, Лазарев, Пересильд и другие российские звезды отвели детей в школу

Ксения поздравила подписчиков с Днем знаний и призналась, что уже морально готова к учебному году. «Всех с 1 сентября! Ура, теперь каждый день вставать в семь утра. Ура, теперь делать уроки каждый день, ура, ура, ура, теперь секции до восьми вечера. Мамы, вы готовы к празднику каждый день?» — поинтересовалась 38-летняя ведущая «ДОМа-2» у своей аудитории.

Через пару лет школу окончит единственная дочь Анастасии Волочковой — Ариадна. «Дорогие друзья, поздравляю с Днем знаний! Удачи всем! Ученикам — успехов! Учителям — терпения и благоразумия. Родителям — счастья! Моя Ариадна сегодня идет в 10-й класс лицея. Как быстро летит время», — отметила балерина.

Александр Шоуа с дочерью ФОТО: Инстаграм

Дочь Кати Жужи Николь ФОТО: Инстаграм

Снимками со школьной линейки также поделились Юлия Пересильд, Агата Муцениеце, Виктория Толстоганова, Диана Арбенина, Александр Шоуа, Кети Топурия, Катя Жужа, Оксана Самойлова и многие другие.

Дочери Юлии Пересильд ФОТО: Инстаграм

«Тая очень хотела в школу, волновалась, не знала, что ее ждет до того момента, как познакомилась с классом, — рассказал «СтарХиту» Шоуа. — Но мы, родители, явно волновались еще больше. Когда мы прощались и делали фото на память, дочь нас уже даже поторапливала, мол, все, я пошла, а то в школу опоздаю! А еще Тае доверили совершить первый звонок — это тоже останется в памяти на всю жизнь!»

72-летняя Алла Пугачева, несмотря на дождливую погоду, вместе с мужем отвела семилетних двойняшек Гарри и Лизу в школу. Примадонна, надо отдать должное, оделась по погоде. Артистка блистала на школьной линейке в жемчужном плаще, слаксах по фигуре и черном лонгсливе. Французский аутфит певицы дополнила изящная шляпка. В руках артистка держала шикарный букет цветов.А вот Клава Земцова, которая, как выяснилось, осталась в Москве и по-прежнему гостит у звездной бабушки, наряжаться на День знаний не стала. Она выглядела как типичная американка. Дочка певицы Кристины Орбакайте позировала в простых брюках-дудочках и свитшоте. При этом многие обратили внимание на то, что Клава почти догнала бабушку по росту.

Дочь Юлии Началовой Вера пошла в девятый класс ФОТО: Инстаграм

Дети Филиппа Киркорова пошли на 1 сентября в сопровождении деда ФОТО: Инстаграм

Тимофей — сын Муцениеце и Прилучного стал учеником второго класса ФОТО: Инстаграм

Гоша Куценко с женой отвели дочь в первый класс ФОТО: Инстаграм