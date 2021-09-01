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ВИДЕО ⟩ О такой школе можно только мечтать! В Ласнамяэ открылась школа в скандинавском стиле 30-х годов

Сегодня День знаний — 1 сентября! В атмосфере царит настоящий праздник. Репортер портала Limon.ee Ксения Васильева побывала на торжественном открытии обновленной Ласнамяэской основной школы. Такой современный дизайн и интерактивная среда обновленного здания вызывает лишь желание вновь закинуть ранец за спину и пройти и углубиться в мир знаний! 

Учащихся, учителей и администрацию школы Ласнамяэ пришел поздравить Мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина столичного района Ласнамяэ Владимир Свет.

Трогательный момент праздника был посвящён памяти директора школы Аллы Иосифовны Золотовой, которая являлась душой этого проекта, но не смогла разделить с коллегами и учениками радость этого дня.

По словам главного архитектора обновленного здания Оття Оямаа, фасад школы выполнен в скандинавском стиле 30-х годов и хорошо вписывается в окружающую среду.

Ласнамяэская основная школа обзавелась новым спортивным блоком с раздевалками и душевыми. Школьный стадион был реконструирован в соответствии с современными требованиями, помещения для учебы выполнены в светлых тонах и приспособлены под специфические нужды учеников. Все классы оснащены дигитальной доской. В Ласнамяэской основной школе обучается 355 учеников.

Смотрите видеорепортаж, где мы также попытались выяснить, сколько стоило собрать ребенка в школу? 

Портал Limon.ee поздравляет всех учащихся, а также их родителей 

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