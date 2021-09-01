ВИДЕО ⟩ А вы слышали некогда популярный кантри-хит в исполнении будущего президента Эстонии?

В конце 1970-х - начале 1980-х в Тарту существовала группа под названием Rentaablus. На скрипке играл не кто иной, как будущий президент Эстонии - Алар Карис, - рассказал ведущий Esimene stuudio Андрес Кууск.

«Быть музыкантом - это здорово», - пробормотал Алар Карис. «Я тогда был младшим научным сотрудником, и зарплата была ровно такой же, как и моя должность. Но музыканту хорошо платили», - признался он.

«По средам мы репетировали, чтобы играть в пятницу, субботу и воскресенье и этим зарабатывать на хлеб», - сказал Карис. «В то же время заниматься музыкой - это радость и удовольствие. Я считаю, что это нужно всем», - отметил будущий президент.

Одним из главных примеров для группы Rentaablus была легенда эстонской музыки Kukerpillid. Они так же создавали кантри-музыку. В группе с ним был, в частности, член Рийгикогу и бывший министр обороны Маргус Хансон.

Слушайте песню Rentaablus - Homme kell kaheksa!



