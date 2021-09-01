ДОЧКА ПОХОЖА? ⟩ Смотрите, какой была мама Аллы Пугачевой

Алла Пугачева стала вторым ребенком в семье Зинаиды Одеговой и Бориса Пугачева. Родители будущей звезды познакомились в 1946 году, через несколько месяцев поженились. В 1947 году у них родился первенец Геннадий, который вскоре умер. 15 апреля 1949 года родилась дочка, которую назвали в честь актрисы МХАТа Аллы Тарасовой. В 1950 году у пары родился третий ребенок - сын Евгений, который умер в 2011 году. Зинаида Одегова скончалась в 1986 году.