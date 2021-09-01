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ДОЧКА ПОХОЖА? ⟩ Смотрите, какой была мама Аллы Пугачевой

Алла Пугачева ФОТО: Instagram

На фанатской страничке Аллы Пугачевой в Инстаграме повились снимки, видимо, 70-х годов прошлого века, на которых звезда эстрады запечатлена со своей мамой.

Фотографии были опубликованы в день рождения мамы Аллы Борисовны. «Сегодня Зинаиде Архиповне Одеговой исполнилось бы 99 лет», - подписаны редкие кадры.

Алла Пугачева стала вторым ребенком в семье Зинаиды Одеговой и Бориса Пугачева. Родители будущей звезды познакомились в 1946 году, через несколько месяцев поженились. В 1947 году у них родился первенец Геннадий, который вскоре умер. 15 апреля 1949 года родилась дочка, которую назвали в честь актрисы МХАТа Аллы Тарасовой. В 1950 году у пары родился третий ребенок - сын Евгений, который умер в 2011 году. Зинаида Одегова скончалась в 1986 году.


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