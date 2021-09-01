Филипп Киркоров купил квартиру экс-президента за 11 миллионов евро
СМИ раскрыли секрет «подушки безопасности» певца.
СМИ раскрыли секрет «подушки безопасности» певца.
Цена, за которую ее приобрел певец, неизвестна, зато СМИ сообщает о том, что площадь квартиры составляет 537 кв. м. По сути, это огромный пентхаус в 2 этажа, который дополнил уже имеющуюся у Киркорова «коллекцию» местной недвижимости.
Известно, что в том же ЖК он ранее купил две квартиры – площадью в 190 кв. м и 209 кв. м.
Как уточняет издание, сейчас певец живет в особняке со своими детьми в районе Москвы-реки, в Мякинской пойме. На полуострове также находятся порядка трех десятков домов. Один из них певец и купил за 12 млн долларов в качестве подарка себе на 50-летие.