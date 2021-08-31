Сын Алара Кариса: к счастью, еще есть время, чтобы подготовиться

По словам Кристьяна Кариса, члена правления спортивного центра Техванди, результаты сегодняшнего дня не стали для него сюрпризом, потому что предполагалось, что его отец действительно может стать президентом.

Теперь решение принято, и, к счастью, есть время, чтобы подготовиться,

- смеется он, добавляя, что новая должность его отца не принесет никаких особенных изменений, а, скорее, изменит жизнь матери Сирье, которая должна будет принимать некоторые решения в течение следующих пяти лет.

Фактически, уже пять лет назад появилась идея, что Алар Карис может стать президентом. Хотя сегодняшняя новость о том, что Карис был избран президентом, не очень удивила, Кристьян не ожидал выдвижения кандидатуры отца в этом году. «Некоторые мысли возникли в моей голове пять лет назад, но, поскольку в этом году это произошло относительно внезапно, я определенно не был готов к этому».

72 голосами новым президентом Эстонии был избран Алар Карис. ФОТО: Eero Vabamägi

Хотя Алар Карис ранее занимал важные руководящие должности, такие как государственный контролер и ректор двух университетов, его сын Кристьян считает, что новая должность все же будет привлекать больше внимания общественности. «За вами определенно наблюдают намного больше, и область, на которую вы можете повлиять, определенно больше в некотором смысле».