Сын Алара Кариса: к счастью, еще есть время, чтобы подготовиться

Во вторник, 31 августа, 72 голосами новым президентом Эстонии был избран Алар Карис, который вступит в должность в октябре. По словам Кристьяна, сына будущего президента, жизнь матери Сирье, вероятно, больше всего изменится среди всех членов их семьи, пишет Elu24.
По словам Кристьяна Кариса, члена правления спортивного центра Техванди, результаты сегодняшнего дня не стали для него сюрпризом, потому что предполагалось, что его отец действительно может стать президентом.
Теперь решение принято, и, к счастью, есть время, чтобы подготовиться,
- смеется он, добавляя, что новая должность его отца не принесет никаких особенных изменений, а, скорее, изменит жизнь матери Сирье, которая должна будет принимать некоторые решения в течение следующих пяти лет.
Фактически, уже пять лет назад появилась идея, что Алар Карис может стать президентом. Хотя сегодняшняя новость о том, что Карис был избран президентом, не очень удивила, Кристьян не ожидал выдвижения кандидатуры отца в этом году. «Некоторые мысли возникли в моей голове пять лет назад, но, поскольку в этом году это произошло относительно внезапно, я определенно не был готов к этому».
Хотя Алар Карис ранее занимал важные руководящие должности, такие как государственный контролер и ректор двух университетов, его сын Кристьян считает, что новая должность все же будет привлекать больше внимания общественности. «За вами определенно наблюдают намного больше, и область, на которую вы можете повлиять, определенно больше в некотором смысле».
Алар Карис (родился 26 марта 1958 года в Тарту) - молекулярный генетик и биолог развития, бывший ректор Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. Карис вступит в должность президента Эстонской Республики 11 октября.