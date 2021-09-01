Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака

Овен

Гармоничный день. Вас будет отличать психическая уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть и добиться успехов. Дела, которые появятся у вас, окажутся не слишком обременительными. Следовательно, вы не будете чувствовать себя измученными и уставшими в конце рабочего дня. Во второй половине дня может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями.

Телец

Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Только от вас будет зависеть, расстанетесь вы навсегда или продолжите отношения. Опасно предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками. Не исключено, что придется оказать помощь друзьям или родственникам.

Близнецы

День благоприятен для любви, семейных отношений, зачатия, воплощения творческих замыслов. Нежелательно начинать новые дела – результат окажется более чем сомнителен. Избегайте риска при заключении коммерческих сделок. Не ставьте перед собой глобальных задач – сосредоточьтесь на главном и действуйте активно и целеустремленно. В личной жизни предвидится приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы.

Рак

Благоприятный день для Раков, занимающихся коммерцией и бизнесом. Торговые сделки и заключенные договоры принесут прибыль. Успех вероятен даже в рискованных операциях. В профессиональной деятельности возможен неожиданный прорыв. Хороший день для общения с друзьями, семейных отношений, сексуальных контактов.

Лев

Предусмотрительность и обдуманный план действий позволят добиться успеха. Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция. Неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на достижении поставленных целей. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость.

Дева

Разногласия, отстаивание своего мнения или клевета недоброжелателя будут мешать духовному прогрессу, нарушат равновесие и доверительную обстановку в семье. Исключите новые знакомства или общение с неприятными для вас людьми. Постороннее влияние приведет к негативным результатам. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными качествами.

Весы

Первая половина дня благоприятна для общения и установления новых отношений, сулит поддержку высших сил и влиятельных покровителей. Существует вероятность улучшить свое материальное положение и избежать козней противников. Вторая половина дня несет негативные тенденции. Размолвка или ссора с партнером может перерасти в скандал. Сон исполнится через четыре дня.

Скорпион

Постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации может отрицательно сказаться на результатах деловых встреч и контактов в первой половине дня. Постарайтесь не отвлекаться на второстепенные детали. Судьба посылает вам испытание на целеустремленность и собранность.

Стрелец

День благоприятный для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений. Возможны новые встречи, неожиданные знакомства. Интимная жизнь вновь начинает вас радовать: с этого дня вас будет переполнять чувство нежности и любви. Прислушайтесь к голосу своего сердца и поступайте так, как оно вам подсказывает.

Козерог

Благоприятный день. Проходит под знаком получения космической энергии. Вероятно, сегодня вы добьетесь успеха в финансовой сфере, если только иллюзорные представления не заслонят реальное положение дел. Может быть, вы слишком оптимистично оцениваете ситуацию. На самом деле от вас требуется осторожность и взвешенность.

Водолей

Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными; постарайтесь избегать ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь нового знакомства, которое сыграет в вашей жизни отрицательную роль. Используйте обаяние в своих интересах, это поможет вам наладить вокруг себя обстановку спокойствия и доверия. Сон может быть вещим и скоро исполнится.

Рыбы