ВИДЕО ⟩ Конопляный торт весом 666 килограмм приготовили на свадьбу рэпера Моргенштерна

«В этот торт ушло три тысячи яиц, 200 килограммов крема, полцентнера сливочного масла, 50 килограммов шоколада, 33 килограмма ядер конопли и столько же конопляной муки. Этот наш авторский десерт, он не имеет никакого „волшебного“ эффекта. Он полезный и красивый, все захотят попробовать такой торт», — рассказала Марина Синицкая.

Рэпер, набивший себе татуировку на лице — число дьявола, даже на собственной свадьбе использует эту символику. Так, и праздничный торт рассчитан ровно на 666 гостей. Однако по словам кондитера, приглашенных на торжественно все-таки меньше.

«Торт всегда должен быть эффектным, вызывать эмоции, его должно быть видно даже на расстоянии. Это должно быть шоу, точно такое же, как когда артист выходит на сцену. Концепция самой свадьбы будет интересная, но все фишки мы не можем раскрывать», — кондитер решила оставить в секрете главные детали будущее торжества.

О дате и месте свадьбы Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной — ничего неизвестно. По слухам, торжество, пройдет уже сегодня, 31 августа. Сейчас на набережной Тараса Шевченко в Москве организаторы готовят теплоход, на котором и должны отгулять свой праздник молодые.

Алишер Моргенштерн и Дилара Зинутуллина познакомились в 2017 году в Уфе. Тогда артист был известен только в узких кругах. Избранница прошла с рэпером весь его нелегкий путь к популярности. Однако к концу 2019 года, они расстались, но на время.