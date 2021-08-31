Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 31 августа по 12 сентября
Астролог предупредила об изменениях, которые ждут некоторых представителей зодиакального круга, пишет Пятый канал.
Астролог предупредила об изменениях, которые ждут некоторых представителей зодиакального круга, пишет Пятый канал.
Астрологи предупреждают о способности небесных тел влиять на жизни людей. Зная, что уготовили нам звезды, можно заранее подготовиться и смягчить удары судьбы, а также рассчитать благоприятное время для новых начинаний. Астролог Наталья Анисимова предлагает найти себя в списке и узнать, что вам уготовано с 30 августа по 12 сентября.
Юпитер откроет перспективы рожденным:
14.02-17.02, 14.04-17.04, 15.05-18.05, 15.06-18.06, 17.08-21.08, 18.10-21.10, 17.11-21.11, 16.12-19.12.
Благоприятное время для начала обучения и расширения кругозора. Велика вероятность того, что вы смените социальный статус: вступите в брак или разведетесь, вас повысят в должности.
Появятся шансы на награждение и удачу!
Сатурн очертит границы для рожденных:
28.01-31.01, 28.03-31.03, 27.04-01.05, 28.05-01.06, 30.07-02.08, 30.09-03.10, 31.10-03.11, 29.11-02.12.
Пессимизм и упадок сил могут захлестнуть вас. Соберитесь: сейчас для вас, как никогда, дисциплина выходит на первый план. Пересмотрите свой распорядок, правильно распределив ресурсы и построив планы на будущее. Позже вы пожнете плоды предпринятых усилий.
Уран принесет сюрпризы рожденным:
06.01-08.01, 04.02-06.02, 05.03-07.03, 05.05-07.05, 06.07-08.07, 07.08-09.08, 07.09-09.09, 07.11-09.11.
Время неожиданных изменений: грядет новая жизнь, освобождение от чего-либо или кого-либо. Учитесь достойно принимать происходящее.
Марс взбудоражит рожденных:
10.03-21.03, 10.06-22.06, 12.09-23.09, 11.12-22.12.
Не исключена повышенная конфликтность и склонность к раздражительности. Лучше перенаправить энергию и физическую активность в положительное русло. Если не сделать этого, последствия могут быть катастрофическими: энергия сама найдет выход и выльется в агрессию к окружающим, в том числе близким.
Черная Луна раскинет сети соблазна и искушений для рожденных:
24.02-28.02, 25.05-30.05, 27.08-01.09, 26.11-30.11.
Искушения — это «фишка» Черной Луны. Вас может внезапно потянуть к чему-нибудь очень заманчивому, но будьте начеку, чтобы не пожалеть впоследствии: это соблазн, ведущий в никуда. Лучше понаблюдайте, куда вас тянет: информация о собственных слабостях может оказаться полезной в будущем.
Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:
24.02-28.02, 25.05-30.05, 27.08-01.09, 26.11-30.11
Обратите внимание: все, что сейчас происходит в вашей жизни, неслучайно! Судьба укажет на ваши задачи и подскажет, как можно скорректировать ваш путь. Для этого приглядитесь и прислушайтесь к знакам Вселенной.
Венера осчастливит рожденных:
06.02-24.02, 07.06-26.06, 09.08-27.08, 09.10-28.10, 08.12-26.12
Самое время, чтобы побаловать себя! Совместите внезапно проявившуюся страсть к шопингу с получением удовольствий: порадуйте себя обновками или новым предметом интерьера. Наступает время для легкого флирта и приятных комплиментов.