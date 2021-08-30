19-летний актер, который снимался со звездой Marvel, был найден мертвым после трех дней поисков

19-летнего Мэттью Миндлера многие узнали после съемок в фильмах «Чад: Американский мальчик» и «Мой придурочный брат», где парню повезло работать со звездой фильмов Marvel, Человеком-муравьем Полом Раддом. В последнее время свое внимание Мэттью предпочитал отдавать учебе — он поступил в университет Пенсильвании, США, пишет Life.ru.

Три дня назад парень вышел из кампуса в белой толстовке с черными полосами, джинсах и кепке — именно в таком образе его в последний раз поймала камера видеонаблюдения. И после этого Мэттью словно в воду канул. Его искали волонтеры и полиция по всему студенческому городку. И только накануне его обнаружили мертвым, пишет Lad Bible.