Иск на 20 миллионов: Волочкова хочет привлечь к суду певицу, выложившую в сеть ее пикантную фотографию

По словам Волочковой, за конфликтом, который вылился на страницы бульварной прессы, может стоять бывшая солистка группы «Стрелки» Катерина Любомская. Именно она возглавляет товарищество собственников жилья и собирает деньги за коммунальные услуги в квартале, где расположен особняк балерины. При этом в Новахово действует и другая управляющая компания с более низкими расценками. А когда Волочкова обнародовала эту историю, тут же появилось ее неуместное фото, пишет Obaldela.ru.

«Я под своей елкой имею право и пописать, и, извините, пожалуйста, у фонтанчика постоять. Я у себя дома. Все, что делаю в своей жизни, это не то что прилично — это смело, ярко, открыто. Это все подстроила Катя Любомская. Представьте, это надо договориться с соседями, чтобы они пустили, сидеть и караулить, когда Анастасия пописает под елку. Она готова бы была сама сейчас выйти на Красную площадь, снять трусы, чтобы ее попу, простите, хоть кто-нибудь показал, чтобы кто-то о ней вспомнил. Она решила на попе Анастасии Волочковой прославиться», – высказалась Анастасия в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

В свою очередь, Любомская обвинения в свой адрес отрицает. По словам солистки, она лишь хотела помочь соседке Волочковой, которой поведение балерины изрядно досаждает. Женщина якобы не раз подавала заявление в полицию, но ее жалобы услышаны не были. А тем временем Анастасия пригласила юристов, чтобы подготовить исковое заявление в суд. Компрометирующий снимок уже отдан экспертам, которые определят точку съемки. И виновные в нарушении неприкосновенности частной жизни звезды могут понести наказание.