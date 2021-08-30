СКАНДАЛ ⟩ Эстонскую светскую львицу попытались вышвырнуть с концерта

«Здравствуйте, Бригитте Сюзанна! Мы ничего не имеем лично против вас, но, к сожалению, у нас были и раньше проблемы с вами на мероприятиях (вы, вероятно, не помните их, поскольку сильно перебрали с алкоголем и не можете найти связь с нашими мероприятиями, такими как, например, летняя вечеринка в Пайде)», - написал в личной переписке с Хунт менеджер BGM Эмиль Оя, который организовал концерт «Ночь древних огней».

В субботу вечером Хунт написала в своих Instagram сторис, что купила билет на мероприятие «Ночь древних огней» и наслаждалась вечеринкой, пока к ней не подошли охранники, заявив, что звезда вошла на вечеринку через зону артистов без разрешения и пропуска. Хотя у Хунт и был билет в кармане, его в упор не хотели видеть сотрудники мероприятия. «Меня схватили и отвели к билетной кассе, где продавцы утверждали, что не видели меня, и я, вероятно, украла билет!», - рассказала Хунт.

К счастью, за билет стоимостью в 25 евро звезда заплатила банковской картой и смогла доказать это, показав оплату с телефона. «Когда я показала им выписку из банка, в которой видно оплату за билет, они извинились и пожелали хорошей вечеринки», - написала Хунт в сторис.

Оказалось, что сбивающая с толку информация якобы пришла от организатора мероприятия, который не захотел общаться с Хунт после недоразумения. «Теперь я наслаждаюсь этой вечеринкой в ​​десять раз больше, потому что я опять оказалась настолько важной для кого-то, чтобы обо мне вновь стали распространять ложь», - радовалась звезда в Instagram.

Хунт добавила, что хочет примириться с тем, что произошло, и попросила организатора мероприятия направить 25 евро за билеты в благотворительный фонд и прислать доказательства этого. В воскресенье Хунт сказала Elu24, что ранее не контактировала с Эмилем Оя. «Это был как гром среди ясного неба», - недоумевала звезда.

Хунт также поделилась с Elu24 снимком экрана с сообщениями, которые Оя отправил музыканту, выступавшему на вечеринке в субботу вечером: «Эта Сюзанне Хунт как-то попала внутрь? Если она не в списке гостей, то я вышвырну ее».

Хунт поделилась скриншотом переписки организатора и сотрудников, который ей передали. ФОТО: Kuvatõmmis

В воскресенье вечером Хунт также поделился более продолжительным ответом Оя в социальных сетях, который последний отправил напрямую светской львице. Организатор объяснил, что он попросил охранников проверить билет Хунт, зная, что женщины не было в списке. «Ты помнишь ту историю, которую рассказывала на кассе? Наверное, нет», - написал Оя. Однако мужчина пообещал вернуть Хунт деньги за билет в размере 25 евро.

По словам организатора, пьяная Сюзанне пыталась попасть на летний концерт вечеринки в Пайде в июле 2020 года. Хунт, конечно, утверждает обратное. «Я была на 100% трезвой на летней вечеринке в Пайде и в ту ночь сидела за рулем», - утверждает она. «Кто-нибудь вообще поверит человеку, который изначально утверждал, что я перелезла через забор и украла билет?» - пишет Hunt в Elu24.

Эмиль Оя, организатор концерта в Haven Kakumäe, также выступил на летней вечеринке Пайде в Валлимяэ. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Хунт также отправила Elu24 скриншот переписки, которая доказывает, что ей пообещали два билета на летнюю вечеринку в Пайде. Утверждается, что Эстони Кохвер, участник группы 5miinust, который выступал на вечеринке, вручил браслеты лично.

К вечеру воскресенья Оя так и не ответил на звонки и письма Elu24.