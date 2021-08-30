Что сентябрь нам готовит? Прогноз для всех знаков Зодиака

Овен

Сентябрь покажется рутинным периодом. Придется перетерпеть. Но есть и плюс : однообразие и спокойствие даст возможность обдумать планы на будущее. В середине месяца будет отличный шанс изменить ход событий. Обязательно обратите внимание на вопросы финансового характера. Исключите любые риски.

Телец

Очень интересный месяц. Он расставит большое количество точек. Сферы разнообразны. С большей вероятностью это будет касаться вопросов личной жизни и финансовых вложений. Приятным сюрпризом может стать некое признание со стороны важного для вас человека.

Близнец

Вы начали некий невидимый путь к своей цели. Вы все продумывали множество раз, но не решались. Сентябрь будет подталкивать вас к окончательному принятию решения. Не бойтесь. Если это освободит вас от тяжелого груза — действуйте. Конец месяца будет похож на акцию благотворительности. От вас многие будут ждать поддержки. Давать ее или нет — смотрите сами, но думайте о своем внутреннем ресурсе. Не исчерпайте себя.

Рак

Пора завершить затянувшиеся дела. Сентябрь улыбнется смелым, дерзким и предприимчивым. Ждали своего часа? Он настал. Особенно выгодными могут оказаться вложения в самом начале месяца. В делах личного плана (отношений) изменения практически исключены. Вы умело балансируете, обходите острые углы и не готовы к переменам!

Лев

Львов поглотит работа или заботы. Сентябрь окажется стремительным. Дел много, напряжение будет максимальным, но не стоит переживать. Конец месяца одарит настроением и плодами вашей работы. Постарайтесь не срываться на близких в моменты перенапряжения.

Дева

Если для кого-то начало осени — это невыносимо сложный период, то для Девы он окажется глотком свежего воздуха. Бодрость, внутренняя сила и энергия даст вам возможность свернуть горы. Смело осуществляйте все, к чему лежит душа.

Весы

Начало сентября может сильно озадачить. При возникновении странного рода тупика — первым делом берите паузу. Вы умеете взвешивать, планировать. Воспользуйтесь этими талантами. Отличное время для деловых встреч, командировок, выгодных контрактов.

Скорпион

Будет взят старт. Если у вас в планах крупная покупка, смена места жительства и прочее — вы на своем месте. Вы готовы к переменам, готовы посмотреть на мир другими глазами. И уже в сентябре откроются перспективы. Взаимопонимание с близкими как никогда станет для вас стимулом.

Стрелец

Будьте честны перед самим собой. Сентябрь щедр на события, и вам нужно быть к ним готовым. Важно вовремя осознать, но еще важнее вовремя сделать. Помните об этом. В личных отношениях многие могут почувствовать себя одинокими. Если в ваших руках изменить ход событий, послушайте свое сердце. Перестаньте прятаться от самих себя.

Козерог

Нет прекраснее периода, когда вы ощущаете внутреннюю гармонию. Любыми способами удержите ее. Хороший месяц для путешествий. Советую посвятить максимальное время себе. Балуйте себя, дарите подарки, отдыхайте. Окончание лета — это всего лишь новое начало, начало вашей осени! Подружитесь с ней!

Водолей

Зарядитесь любого рода положительной энергетикой уже к середине месяца. Вам необходим запас сил. Морально вам будет легче ворваться в осень, накопив максимум доброго, чистого, интересного внутри себя. Тем, кто в личном плане стоит перед выбором, советую не затягивать с решением.

Рыбы