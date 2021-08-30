ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Ласнамяэ посреди улицы сгорела машина

В воскресенье вечером фото и видео очевидцев с перекрестка Линнамяэ-теэ и Мустакиви-теэ начали распространяться в группе Facebook EZ-дуны!. Автомобиль Škoda сгорел, из-за чего в небе можно было наблюдать столб черного дыма.

«Жертв нет», - написал очевидец Дмитрий, разместивший фотографии. На место прибыли также пожарные, которые быстро потушили пламя.

По запросу Elu24 в Северном спасательном центре подтвердили, что, к счастью, ничего страшного там не произошло. «На Линнамяэ-теэ действительно произошел пожар», - сказали в Спасательном управлении.