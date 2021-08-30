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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Ласнамяэ посреди улицы сгорела машина
Добавлен комментарий Спасательного департамента

Pealtnägijad filmisid šokeerivat vaatepilti. ФОТО: Kuvatõmmis

Пришлось вызвать спасателей для борьбы с возгоранием в моторном отсеке - огнетушитель в машине уже не возможно было использовать.

В воскресенье вечером фото и видео очевидцев с перекрестка Линнамяэ-теэ и Мустакиви-теэ начали распространяться в группе Facebook EZ-дуны!. Автомобиль Škoda сгорел, из-за чего в небе можно было наблюдать столб черного дыма.

«Жертв нет», - написал очевидец Дмитрий, разместивший фотографии. На место прибыли также пожарные, которые быстро потушили пламя.

По запросу Elu24 в Северном спасательном центре подтвердили, что, к счастью, ничего страшного там не произошло. «На Линнамяэ-теэ действительно произошел пожар», - сказали в Спасательном управлении.

«Была информация, что загорелся моторный отсек, но никто не пострадал, водитель отсутствовал, а спасатели сделали все, что было в их силах», - уточнили в Спасательном управлении. Также подтверждено, что по первоначальной информации причиной возгорания стала техническая неисправность автомобиля.

Posted by Dmitri Krasnov on Pühapäev, 29. august 2021
Posted by Dmitri Krasnov on Pühapäev, 29. august 2021
Posted by Dmitri Krasnov on Pühapäev, 29. august 2021
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