РУСАЛКА! ⟩ Эстонская танцовщица нежится в лучах Испанского солнца

Тренер по танцам и хореограф Лаура Пакасаар в последнее время сменила тактику в Instagram и стала публиковать довольно горячие снимки, чем согревает подписчиков в эту уже совсем не летнюю погоду. На этот раз она удивила фанатов кадрами из роскошного бассейна Ибицы.