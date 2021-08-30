РУСАЛКА! ⟩ Эстонская танцовщица нежится в лучах Испанского солнца
Эстонская танцовщица публикует горячие снимки в Instagram, на которых позирует в бикини, показывая свою спортивную фигуру.
Эстонская танцовщица публикует горячие снимки в Instagram, на которых позирует в бикини, показывая свою спортивную фигуру.
Тренер по танцам и хореограф Лаура Пакасаар в последнее время сменила тактику в Instagram и стала публиковать довольно горячие снимки, чем согревает подписчиков в эту уже совсем не летнюю погоду. На этот раз она удивила фанатов кадрами из роскошного бассейна Ибицы.
«Жизнь русалки», - написала она.
Смотри фото!