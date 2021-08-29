В новой песне Давы нашли намек на ребенка от Бузовой

«Я хочу вернуться с тобой на море, где нас двое, а могло быть трое. Я хочу вернуться на шум прибоя, что с нами стало? Уплыл наш корабль», — звучат слова в новом треке Манукяна, пишет Lenta.ru.

Поклонники пары посчитали, что артист тоскует по отношениям с ведущей и принялись уговаривать блогеров помириться. «Интересно, только мне кажется, что все песни как-то связаны с Ольгой?», «Давид, помиритесь с Олей. Вы красивая пара, я в этой песне увидела вас», «Почему так грустно и слышится печаль о расставании с Олей?», — написали комментаторы.