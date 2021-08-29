Хаос на концерте Metsatöll: люди пролезали под ограждающей лентой

Вчера вечером в Васула прошла большая вечеринка в честь "Ночи древних огней", в рамках которой концерт также дал популярный Metsatöll. Это было бесплатное мероприятие, поэтому пришло много людей.

Присутствовавшая на месте Эрика (имя изменено) говорит, что, насколько ей известно, это мероприятие организовало самоуправление Тарту, но от обязанности проверять и тестировать людей это никого не освобождает!

«Сначала люди вежливо ждали у входа, чтобы войти в зону мероприятия, где производилась проверка, но из-за того, что людей было много, они устали и стали заходить на территорию, пролезая под лентой», - объясняет женщина, ведь для прохорда на концерт был только один пункт проверки.

По словам Эрики, охранники остановили некоторых людей, которые пролезали по лентой, но как такового контроля на мероприятии не было. «Собралось более тысячи человек! Мероприятие и тестирование были бесплатными ... Metsatöll, конечно, зажгли!»

Elu24 также обратился в Тартуский самоуправление с просьбой прокомментировать хаос, произошедший на мероприятии.