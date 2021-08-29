Сделанная для филька «Довод» экспертиза: крыша Горхолла может выдержать до 400 кг на квадратный метр

По словам Лендока, никто и подумать не мог, что бесплатное мероприятие будет сорвано. «Мистика!» - удивляется он.

Вход на мероприятие планировался на основании приглашений и сертификатов. За обеспечение порядка отвечала служба безопасности, ведь в противном случае разрешение на проведение бесплатного мероприятия не дали бы. Организаторам пришлось соблюдать ограничения, установленные правительством.

«Согласно имеющейся сегодня информации, на крышу горхолла могли попасть не только гости, имеющие сертификаты о вакцинации», - сказал член правления Горхоллом.

По словам Лиинсоо, за последние пять лет конструкции Горхолла дважды оценивал эксперт Алдур Партс. Последняя оценка была сделана в 2019 году в связи со съемками художественного фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод», для которого доставили различные увесистые приспособления.

Шоу дронов 27 августа ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что дополнительных укреплений не требуется, а допустимая нормативная нагрузка не должна превышать 400 кг на квадратный метр, что также предполагалось в качестве нагрузки в период проектирования», - пояснил Лиинсоо.

Правление Горхолла визуально оценило состояние здания и проконсультировалось с экспертом, который ранее оценивал конструкции здания.