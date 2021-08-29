Сделанная для филька «Довод» экспертиза: крыша Горхолла может выдержать до 400 кг на квадратный метр

В пятницу, 27 августа, на Горхолле состоялось скандальное шоу дронов. Член правления Горхолла Ану Лиинсоо сказала, что мероприятие было рассчитано на 1 000 человек, а организатор сообщил Elu24 о 2 000 человек. «У нас есть все разрешения, было допущено максимум 2 000 человек, потому что это был предел, установленный охранной компанией G4S», - сказал организатор мероприятия Михкель Лендок.
По словам Лендока, никто и подумать не мог, что бесплатное мероприятие будет сорвано. «Мистика!» - удивляется он.
Вход на мероприятие планировался на основании приглашений и сертификатов. За обеспечение порядка отвечала служба безопасности, ведь в противном случае разрешение на проведение бесплатного мероприятия не дали бы. Организаторам пришлось соблюдать ограничения, установленные правительством.
«Согласно имеющейся сегодня информации, на крышу горхолла могли попасть не только гости, имеющие сертификаты о вакцинации», - сказал член правления Горхоллом.
По словам Лиинсоо, за последние пять лет конструкции Горхолла дважды оценивал эксперт Алдур Партс. Последняя оценка была сделана в 2019 году в связи со съемками художественного фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод», для которого доставили различные увесистые приспособления.
«В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что дополнительных укреплений не требуется, а допустимая нормативная нагрузка не должна превышать 400 кг на квадратный метр, что также предполагалось в качестве нагрузки в период проектирования», - пояснил Лиинсоо.
Правление Горхолла визуально оценило состояние здания и проконсультировалось с экспертом, который ранее оценивал конструкции здания.
«С точки зрения эксперта, первоначальный доступ для обычных пешеходов не ограничен. Судя по всему, большие скопления людей на крыше стали причиной так называемого колебательного эффекта моста», - пояснила представитель Горхолла.