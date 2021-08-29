Фото: гости «Ночи древних огней» остались с носом

В начале лета был объявлен традиционный концерт «Ночь древних огней Клоогаранна», на этот раз с участием Лийс Лемсалу и Рекет. Хотя заранее было известно, что мероприятие будет отменено, многих этот факт застал врасплох..

«Мы приехали с моим парнем, на месте сотни людей, на стоянке полно машин», - описала ситуацию женщина, которая разговаривала с Elu24. «Народ приехал семьями с пледами и корзинами для пикника. Все озирались с растерянными лицами в поисках сцены», - добавила она.

По словам женщины, зрелище было мрачным, так как вечеринка должна была стать одним из крупнейших концертов «Ночи древних огней». В Facebook на это мероприятие были зарегистрированы были тысячи людей.

Рэпер Рекет или Том-Олаф Урб, который должен был выйти на сцену на пляже Клоогаранд, сообщил Elu24, что выступление было запланировано, но было отменено около месяца назад. Музыкант предположил, что путаница возникла из-за фальшивых мероприятий, которые распространились в Facebook.

«Я даже снял сторис, что мероприятие не состоится, значит, команда организаторов недостаточно хорошо провела свою информационную работу», - сказал Рекет и подтвердил, что был готов выступить на мероприятии. «Жаль, что так произошло», - сказал он.

Кадри Каукси, менеджер по связям с общественностью волости Ляэне-Харью, подтвердила слова музыканта о том, что люди, вероятно, пришли на эти фальшивые мероприятия. «Если вы посмотрите, кто организовал эти мероприятия, вы действительно увидите, что это не первоначальный организатор. Фактически, мы сообщали довольно много раз, как в момент, когда мы принимали это решение, так и позже», - сказала Каукси Elu24.

На сайте муниципалитета говорится, что мероприятие было отменено из-за ситуации с короновирусом. «Мы всегда следовали требованиям, предъявляемым к крупным мероприятиям. Поскольку «Ночь древних огней» планировалась как бесплатное мероприятие, мы не смогли бы предсказать количество людей, которые придут», - пояснила Каукси.