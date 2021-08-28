Видео: это не ваш сын хулиганит в Таллинне?
В социальных СМИ завирусилось видео, на котором молодой человек катается зайцем на трамвае, тем самым создавая опасную для жизни ситуацию.
В социальных СМИ завирусилось видео, на котором молодой человек катается зайцем на трамвае, тем самым создавая опасную для жизни ситуацию.
Парень сел на «хвост» трамвая, чтобы весело покататься: «Когда в транспорте проверяют сертификаты вакцинации или негативный тест», - подписали видео.
Скорее всего, молодой человек просто не влез в транспортное средство, потому что вчера толпа людей возвращалась со скандального шоу дронов.