Сб, 28.08.2021
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Видео: это не ваш сын хулиганит в Таллинне?

В социальных СМИ завирусилось видео, на котором молодой человек катается зайцем на трамвае, тем самым создавая опасную для жизни ситуацию.

Парень сел на «хвост» трамвая, чтобы весело покататься: «Когда в транспорте проверяют сертификаты вакцинации или негативный тест», - подписали видео.

Скорее всего, молодой человек просто не влез в транспортное средство, потому что вчера толпа людей возвращалась со скандального шоу дронов.

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