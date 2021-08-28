Ольга Бузова дала совет, как вести себя в отношениях: «Девчулечки мои, дают – бери»

Гостем ее проекта на этот раз стал фитнес-тренер, который осудил доступных женщин. Мол, он всегда настроен только на серьезное развитие отношений, однако все его избранницы оказывались ветреными. Правда, выбирал себе спутниц жизни спортсмен исключительно в ночных клубах, пишет Starhit.ru.

«Ну это странно! Это как если бы я сейчас пошла и объелась фастфудом, а потом локти кусала и говорила: «Я жирная». Я не буду это есть, потому что слежу за фигурой», — негодовала Ольга.

К счастью, фитнес-тренер смог найти достойную девушку и готов одаривать ее дорогими подарками. Только избранница не спешит принимать подобные знаки внимания. «Она совершенно ничего не требует. Ругает, когда я что-то ей покупаю или пытаюсь куда-то отвести. Она говорит: «Не трать бабки! Ты что! Зачем?!».

35-летняя ведущая была удивлена и поспешила дать совет слушательницам. «Ой, девочки, пожалуйста, никогда так не говорите! Ну правда, мои хорошие. Дают — бери! Если мужчина хочет — пусть делает», — заявила она в эфире «Бузова шоу» на платформе «Яндекс.Музыка».

А ведь Ольга до сих пор хранит роскошные подарки, которые ей преподносил Давид Манукян. Так, весной артистку заметили с кольцом Van Cleef — украшение рэпер подарил в день очередного празднования годовщины их отношений. Стоимость аксессуара составляет почти миллион рублей, поэтому неудивительно, что певица не захотела с ним расставаться.

К слову, у блондинки уже имеется горький опыт возврата подарков. После развода Дмитрий Тарасов потребовал от Бузовой автомобиль, который обошелся ему в несколько миллионов рублей. Говорят, иномарку бывшей супруги он тут же передарил Анастасии Костенко.