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Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака

Счастливая семья. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

День во многих отношениях удачный, подходящий и для работы, и для отдыха. Можно заниматься важными делами, решать сложные проблемы – справиться с ними будет несколько проще, чем обычно. В профессиональных отношениях важно соблюдать субординацию, не позволять себе фамильярности и панибратства; границу между деловой и личной сферами следует обозначить очень четко.

Эмоциональный фон будет комфортным для всех, а для романтически настроенных особ – чрезвычайно благоприятным. День принесет новые знакомства и встречи, возможно начало длительных отношений. Поездки в обществе симпатичных попутчиков поднимут настроение, участие в светских мероприятиях позволит получить полезный опыт.

Овен 

День противоречивый, беспокойный. Овны могут преуспеть в работе, но их отношения с коллегами, руководством и деловыми партнерами оставляют желать лучшего. Пришло время острой конкурентной борьбы, отстаивания своих интересов, напряженных дискуссий. Уверенность в себе и оптимизм будут вам хорошими помощниками, но к ним бы следовало добавить еще толику чувства такта и дипломатичности.

Финансовое положение оставляет желать лучшего, именно деньги станут причиной споров и разногласий во многих семьях. Влюбленные смогут избежать ссор, лучше понять друг друга, найти общие интересы. Отличный день для путешествий.

Телец 

Тельцов ожидает спокойный и благоприятный день, позволяющий реализовать планы и завершить начатое. Разумный подход к делам – залог успеха, а дружелюбное отношение к людям – бесценный помощник на сложных переговорах и встречах. Не только для деловых, но и для личных контактов день подходит очень хорошо; можно напомнить о себе старым знакомым, организовать вечеринку для друзей.

В высшей степени стабилен эмоциональный фон, вашей уравновешенности можно только позавидовать. Появляется возможность спокойно обсудить и решить семейные проблемы, хорошо провести время с любимым человеком. Тельцы легко справятся с домашними делами, осуществят давние замыслы, касающиеся обустройства жилья.

Близнецы 

Благоприятный день, обещающий Близнецам массу больших и маленьких радостей. Можно преуспеть в решении профессиональных и творческих задач, добиться признания своих заслуг, заслужить уважение коллег и руководства. Еще лучше обстоят дела в личной сфере: взаимопонимание с близкими будет полным, удастся найти общий язык даже с человеком, с которым вы в последнее время часто ссорились.

День подходит для получения и анализа новой информации, начала учебы. Можно отправляться в поездки, встречаться со старыми и новыми знакомыми – проблем в общении не возникнет. Жизненный потенциал очень высок.

Рак

Ракам следует спокойно реагировать на критику, которой сегодня, пожалуй, будет многовато. Руководство скептически относится к вашим достижениям и не торопится наградить вас за труды; зато есть возможность заключить выгодные сделки или найти новый источник дохода. Раскрываются новые таланты, появляются идеи, реализация которых позволит вам выйти на новый уровень.

День подходит для поездок; путешественники смогут расширить круг общения или получить полезный жизненный опыт. Звезды советуют бережно относится к своему здоровью: из-за снижения жизненного потенциала вероятно обострение хронических заболеваний.

Лев 

В целом благоприятный и удачный день, не лишенный, впрочем, и неприятностей. Негативные тенденции добрались до сферы семейных отношений: Львам сегодня сложно поладить с родственниками, договориться с ними о какой-либо совместной активности. Несмотря на то, что финансовая ситуация вполне благоприятна и вы можете позволить себе некоторые расходы, вас не раз упрекнут в транжирстве и неуместной щедрости; относитесь к таким заявлениям с юмором, не принимайте их близко к сердцу.

День подходит для коммерческой деятельности, проведения переговоров, деловых поездок. Романтические свидания также сложатся хорошо, но для этого вам придется приложить некоторые усилия. Это подходящий день для того, чтобы отправиться в отпуск или просто настроиться на лениво-беззаботный лад.

Дева 

Благоприятный день для проведения переговоров и встреч, общения с сильными мира сего, обсуждения с руководством вопросов, касающихся повышения вашей заработной платы и карьерного роста. Возможно получение многообещающих предложений, над которыми стоит серьезно задуматься. Этот день отлично подходит для наведения порядка в делах, разнообразных усовершенствований, устранения мелких недочетов.

В кругу близких вы будете безусловным лидером, и именно на ваши плечи ляжет ответственность за принятие наиболее важных решений. Впрочем, такая перспектива вас не испугает. Девы, которым предстоит романтическое свидание, проведут день в прекрасном настроении.

Весы

День в целом довольно удачный, но отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, поэтому Весам следует позаботиться о себе, провести оздоровительные и профилактические процедуры. Оптимизм и жизнелюбие вам не изменят; вы будете заняты приятными делами, найдете достойное применение не только накопленному опыту, но и своей безграничной фантазии.

Улучшается финансовое положение, в высшей степени плодотворными буду встречи с иностранными партнерами. Отношения с любимым человеком неоднозначны, и вам стоит прислушаться к своей интуиции – она подскажет, как себя вести, чтобы избежать конфликта. Новые знакомства изменят вашу жизнь к лучшему, если вы не будете слишком легкомысленны.

Скорпион 

День будет чрезвычайно удачным для тех, чьи основные интересы лежат в профессиональной сфере. Можно добиться значительных успехов, подняться по служебной лестнице, найти влиятельных покровителей. Главное – не сдаваться, если на пути возникнут преграды, и двигаться вперед с настойчивостью и упорством, которым не страшны любые трудности.

Отношения в семье становятся чуть более прохладными, чем обычно: вы заняты собственными проблемами и едва ли понимаете, что тревожит и беспокоит близких. С друзьями тоже порой будет непросто поладить, а вот любимый человек не только сможет «достучаться» до вас, но и сделает все возможное, чтобы поднять вам настроение.

Стрелец 

Благоприятный день, из событий которого практичные Стрельцы смогут извлечь немало пользы. Единственное, для чего он не подходит категорически – это светские развлечения; вечеринки и увеселительные заведения сегодня, увы, не для вас. Зато можно преуспеть в работе, обзавестись полезными связями и научиться чему-то новому. У многих представителей знака будет возможность скорректировать свой профессиональный путь, выбрать более перспективное направление деятельности.

Хорошо подходит день для общения с близкими, отдыха в кругу членов семьи. Новые знакомства кажутся многообещающими, но вы более доверчивы, чем следовало бы.

Козерог

День подходит для работы и разнообразных полезных дел, а вот насладиться отдыхом сегодня Козерогам едва ли удастся: слишком много проблем придется решать представителям данного знака. Это день бескорыстной помощи, заботы об окружающих, поиска ответов на непростые вопросы, тревожащие близких людей. Постарайтесь все же правильно оценивать свои силы; в некоторые моменты эмоциональная нагрузка будет столь велика, что может ухудшиться самочувствие.

Не подходит день для поездок, посещения увеселительных заведений, романтических свиданий. Стабильные пары проживут его без серьезных потрясений, а вот влюбленным, чьи отношения только формируются, будет трудно избежать конфликтов.

Водолей 

Обстоятельства складываются в пользу Водолеев: представители данного знака порой будут чувствовать себя настоящими баловнями судьбы. Увы, и разочарования не исключены; к счастью, серьезными они не будут. Возможно удачное решение профессиональных проблем, преодоление разногласий в трудовом коллективе, получение заданий, выполнение которых будет способствовать росту вашего авторитета.

В личной жизни происходят события, на первый взгляд, малозначительные, но постепенно создающие весьма привлекательную картину ближайшего будущего. Верьте в себя и не терзайтесь сомнениями: у вас нет ни малейших оснований для беспокойства.

Рыбы 

Рыбам стоит поберечь себя – день подготовил им немало испытаний. Но основной проблемой является не влияние негативных тенденций, а ваше собственное стремление все усложнять, доставляя тем самым немало хлопот себе и окружающим. Сосредоточьтесь на вопросах практического характера, делах, не оставляющих простора для воображения и ложных надежд.

Малопривлекательна финансовая картина: вы тратите много и не всегда обдуманно, а пополнить бюджет пока нет возможности. Влюбленных могут ожидать разногласия и споры; романтическое путешествие будет испорчено досадным недоразумением.

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