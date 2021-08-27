Samsung, вы с ума сошли? Рассадник коронавируса на бесплатном празднике в Таллинне

Мероприятие явно не было рассчитано на такое количество людей, ведь пришли тысячи эстонцев, что неудивительно, потому что выступает один из самых топовых артистов Эстонии. На месте не было ни полиции, ни охраны. На несколько тысячей гостей было всего две будки для пропуска людей с сертификатами. Самое смешное, многих людей, которые час, а то и больше простояли в очереди, чтобы на крыше Горхолла посмотреть шоу дронов, спустили вниз, поскольку крыша не выдержит такой массы. К тому же, Горхолл находится в полуаварийном состоянии, и в любой момент могла произойти трагедия. Пятиминутное "шоу" для детей, новые больные и ограничения! Спасибо, Samsung!