ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто может стать следующей первой леди Эстонии

Алар Карис родился 26 марта 1958 года в Тарту. В 1976 году окончил Тартускую среднюю школу № 2, а в 1981 году – ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1999 года является профессором Тартуского университета. В 2003-2007 годах был ректором Эстонского университета естественных наук. В 2007-2012 годах был ректором Тартуского университета. 26 марта 2013 года Рийгикогу назначил Кариса государственным контролером. В октябре 2017 года Карис был избран директором Эстонского национального музея. С 2010 года Карис является членом Эстонского студенческого союза.