Зоопарк на улице еды? Уже сегодня на Певческом поле выступит «Русский Размер»

Все жители Таллинна и гости столицы приглашены насладиться последними летними деньками в парковой зоне Певческого поля!

В рамках мероприятия будет работать «улица еды», где гостям будет предложен большой ассортимент еды и напитков. Также традиционно будет проходить большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи, который включает более 15 аттракционов, как для взрослых так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет работать детская зона и мини-зоопарк.

На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, цирковые артисты, а также местные исполнители.

Главный хедлайнер вечера группа «РУССКИЙ РАЗМЕР».

С 12:00 до 17:00 будет действовать бесплатный вход, а с 17:00 он станет платным.

Будет весело, вкусно и интересно!

COVID - 19 INFO При входе на фестиваль необходимо предъявить один из нижеследующих документов: действующий паспорт вакцинации, подтверждающий вакцинирование от COVID-19;

справку о том, что вы перенесли COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

негативный результат сданного за последние 48 часов экспресс-теста;

негативный результат сделанного за последние 72 часа так называемого обычного (PCR) теста. Предъявление COVID-сертификата не является обязательным для лиц младше 18 лет или людям с недостатками здоровья, чье вакцинирование или тестирование по определенным причинам затруднено.



На входе на мероприятия будет возможность экспресс-тестирования (из слюны). Цена 7 евро.



