Сб, 28.08.2021
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Зоопарк на улице еды? Уже сегодня на Певческом поле выступит «Русский Размер»

Группа "Русский размер" ФОТО: Промо

Сегодня на морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится традиционный cемейный фестиваль приуроченный к окончанию лета. Гвоздем программы станет концерт российской группы «Русский Размер»!

Все жители Таллинна и гости столицы приглашены насладиться последними летними деньками в парковой зоне Певческого поля!

В рамках мероприятия будет работать «улица еды», где гостям будет предложен большой ассортимент еды и напитков. Также традиционно будет проходить большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи, который включает более 15 аттракционов, как для взрослых так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет работать детская зона и мини-зоопарк.

На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, цирковые артисты, а также местные исполнители.

Главный хедлайнер вечера группа «РУССКИЙ РАЗМЕР».

С 12:00 до 17:00 будет действовать бесплатный вход, а с 17:00 он станет платным.

Будет весело, вкусно и интересно!

COVID - 19 INFO

При входе на фестиваль необходимо предъявить один из нижеследующих документов:

  • действующий паспорт вакцинации, подтверждающий вакцинирование от COVID-19;
  • справку о том, что вы перенесли COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
  • негативный результат сданного за последние 48 часов экспресс-теста;
  • негативный результат сделанного за последние 72 часа так называемого обычного (PCR) теста.

Предъявление COVID-сертификата не является обязательным для лиц младше 18 лет или людям с недостатками здоровья, чье вакцинирование или тестирование по определенным причинам затруднено.

На входе на мероприятия будет возможность экспресс-тестирования (из слюны). Цена 7 евро.


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