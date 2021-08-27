Уже завтра вы сможете спеть вместе с «Русским Размером» на Lasnamäe Suvelõpupidu 2021!

Все жители Таллинна и гости столицы приглашены насладиться последними летними деньками в парковой зоне Певческого поля!
В рамках мероприятия будет работать «улица еды», где гостям будет предложен большой ассортимент еды и напитков. Также традиционно будет проходить большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи, который включает более 15 аттракционов, как для взрослых так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет работать детская зона и мини-зоопарк.
На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, цирковые артисты, а также местные исполнители.
Главный хедлайнер вечера группа «РУССКИЙ РАЗМЕР».
С 12:00 до 17:00 будет действовать бесплатный вход, а с 17:00 он станет платным.
Будет весело, вкусно и интересно!
При входе на фестиваль необходимо предъявить один из нижеследующих документов:
- действующий паспорт вакцинации, подтверждающий вакцинирование от COVID-19;
- справку о том, что вы перенесли COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
- негативный результат сданного за последние 48 часов экспресс-теста;
- негативный результат сделанного за последние 72 часа так называемого обычного (PCR) теста.
Предъявление COVID-сертификата не является обязательным для лиц младше 18 лет или людям с недостатками здоровья, чье вакцинирование или тестирование по определенным причинам затруднено.
На входе на мероприятия будет возможность экспресс-тестирования (из слюны). Цена 7 евро.
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