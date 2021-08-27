ГАЛЕРЕЯ ⟩ Народ ушел в отрыв под «Русский Размер» и достойно проводил лето на Lasnamäe Suvelõpupidu!

В рамках мероприятия посетители пробовали вкусную уличную еду, ведь на фестивале находилась целая «улица» фургонов и палаток с различными блюдами и напитками на любой вкус.



Экипировавшись сияющими рожками и другими веселыми головными уборами, посетители фестиваля в течение дня катались на аттракционах чешского парка Тиволи, участвовали в спортивных и творческих кружках по интересам. Особенно по душе посетителям пришелся мини-зоопарк.