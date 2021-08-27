ГАЛЕРЕЯ ⟩ Народ ушел в отрыв под «Русский Размер» и достойно проводил лето на Lasnamäe Suvelõpupidu!

Все жители Таллинна и гости столицы насладились последними летними деньками в парковой зоне Певческого поля!
В рамках мероприятия посетители пробовали вкусную уличную еду, ведь на фестивале находилась целая «улица» фургонов и палаток с различными блюдами и напитками на любой вкус.
Экипировавшись сияющими рожками и другими веселыми головными уборами, посетители фестиваля в течение дня катались на аттракционах чешского парка Тиволи, участвовали в спортивных и творческих кружках по интересам. Особенно по душе посетителям пришелся мини-зоопарк.
На главной сцене фестиваля выступали местные танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, а также цирковые артисты.
Хедлайнером вечера стала группа «Русский Размер», которая, благодаря своим озорным песням в стиле техно-транс, зажгла толпу!
Смотрите галерею, как это было!
Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!