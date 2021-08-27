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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Народ ушел в отрыв под «Русский Размер» и достойно проводил лето на Lasnamäe Suvelõpupidu!

В субботу, на Певческом поле состоялся традиционный cемейный фестиваль, организованный горуправой Ласнамяэ и приуроченный к окончанию лета. Гвоздем программы стал концерт российской группы «Русский Размер»!

Все жители Таллинна и гости столицы насладились последними летними деньками в парковой зоне Певческого поля!

В рамках мероприятия посетители пробовали вкусную уличную еду, ведь на фестивале находилась целая «улица» фургонов и палаток с различными блюдами и напитками на любой вкус.  

Экипировавшись сияющими рожками и другими веселыми головными уборами, посетители фестиваля в течение дня катались на аттракционах чешского парка Тиволи, участвовали в спортивных и творческих кружках по интересам. Особенно  по душе посетителям пришелся мини-зоопарк.

На главной сцене фестиваля выступали местные танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, а также цирковые артисты.

Хедлайнером вечера стала группа «Русский Размер», которая, благодаря своим озорным песням в стиле техно-транс, зажгла толпу!

Смотрите галерею, как это было!


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