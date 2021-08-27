Завтра в Ласнамяэ и Кесклинне будут пылать древние огни

Дни Ласнамяэ завершатся Ночью древних огней, которая начнется в субботу в 20:30, когда на озере Паэ и в одноименном парке запылают десятки костров и заиграют своими лучами различные световые инсталляции.

«Зажжение древних огней – это давняя традиция, и я рад, что мы впервые принесли ее в Ласнамяэ. Приглашаю всех таллиннцев в парк Паэ, чтобы испытать этот магический опыт, ведь вдобавок к кострам мы также покажем яркое световое шоу», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Древние огни будут гореть по всей Эстонии 28 августа на закате, то есть в 20:30. Ночь древних огней в парке Паэ станет особенной, поскольку там используются как современные пиротехнические решения, так и традиционные костры, которые составят единое целое. По озеру Паэ будут плавать понтоны, с которых в воздух полетят кометы и другие фигуры, а небо раскрасят водостойкие светильники, которые создадут световую крышу над всем парком.

«Вся художественная и световая концепция Ночи древних огней в Ласнамяэ выстроена на принципах видимости и рассредоточенности. Благодаря светильникам происходящее в парке Паэ будет видно по всему Таллинну. По территории парка Паэ распределено более 40 очагов, где можно будет увидеть пламя разных цветов. Очаги образуют путь, который создаст ощущение мистической прогулки по знакомым дорожкам в парке», – рассказал о концепции художник по свету и продюсер Каспар Лоотсманн.

Ночь древних огней начнется в Ласнамяэ в 20:30 и продлится до полуночи, но некоторые пиротехнические шоу будут идти в промежутке с 21 до 23 часов. На мероприятии не проводится проверка COVID-сертификатов, поскольку большая территория парка Паэ позволит рассредоточиться по парку и насладиться представлением с соблюдением безопасной дистанции.

В субботу, 28 августа, в Кесклинне на пляже Инглиранд около памятника «Русалка» пройдет Ночь древних огней с концертом и костром прямо в море.

В 20.00 с бесплатным концертом выступит Ярек Касар. Костры будут зажжены как на берегу, так вместе с заходом солнца на специальной конструкции прямо в море.

«Управа района Кесклинн уже несколько раз организовывала Ночь древних огней на пляже Инглиранд и мы рады, что это мероприятие становится доброй традицией. В субботу вечером с морского променада улицы Рейди откроется чудесный вид на Таллиннский залив и костры как на берегу, так и в море. Приглашаем всех стать частью этого впечатляющего зрелища, сопровождаемого красивой музыкой», – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Зажигаемые в Ночь древних огней костры напоминают исторические костры, которые люди, жившие на берегах Балтийского моря тысячи лет назад, зажигали, чтобы подать знак своим соседям или морякам. Отдавая дань этой традиции, и в настоящее время тысячи людей ежегодно выходят на берег моря в последнюю субботу августа в 20:30, и отмечают Ночь древних огней.



