Когда жители Эстонии смогут повторно вакцинироваться от коронавируса?

Отвечает специалист по связям со СМИ Департамента здоровья Эстонии Кирси Пруудель:

По оценке комиссии по иммунопрофилактике, для предотвращения тяжелых случаев COVID-19 и перегрузки в системе здравоохранения сейчас по-прежнему следует уделять внимание вакцинации людей, которые еще не были вакцинированы. Экспертная комиссия пока не видит необходимости в ревакцинационных дозах, однако постоянно отслеживает данные о необходимости больничного лечения, заболеваемости вакцинированных лиц и воздействии третьей дозы вакцины.

Министерство социальных дел описало несколько возможных сценариев ревакцинации:

для всех людей, которые уже были вакцинированы, потребуется повторная вакцинация через 12 месяцев после завершения первого курса;

ограниченной группе людей потребуется дополнительная доза вакцины, в зависимости от того, сохраняется ли иммунный ответ;

для всех людей, вакцинированные какой-то определенной вакциной.

Среди так называемых третьих доз комиссия рекомендует различать дополнительные дозы и ревакцинационные. Дополнительные дозы необходимы для завершения курса вакцинации людям с тяжелым иммунодефицитом, у которых не развивается адекватная защита после двух доз (или одной дозы для вакцины Janssen) или получающих иммуносупрессивную терапию, например, при трансплантации органов или при злокачественных новообразованиях. Ревакцинационная доза может потребоваться из-за ослабления иммунной системы через некоторое время всем людям, которые были вакцинированы.

Экспертная комиссия считает важным продолжить подготовку к началу введения как дополнительных, так и ревакцинационных доз. Рекомендация по дозировке для лиц с ослабленным иммунитетом сможет быть выпущена после получения дополнительных научных данных в сентябре. На данный момент ещё недостаточно научных данных, чтобы начать делать ревакцинационные дозы среди населения в целом. Кроме того, Европейский департамент лекарственных средств еще не начал процесс подачи заявки на продажу в ЕС ревакцинационных доз любого из производителей вакцин.



