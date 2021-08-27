Пт, 27.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

СОЛИСТ ПЕРЕДАЛ ПРИВЕТ ЭСТОНСКИМ ФАНАТАМ! ⟩ В преддверии концерта в Эстонии всемирно известная американская группа выпустила новый альбом

Группа OneRepublic. ФОТО: Промо

Американская поп-рок-группа OneRepublic сегодня выпустила свой пятый студийный альбом "Human", в который вошли хиты "Run" и "Rescue Me", которые заняли лидирующие позиции на радио в Эстонии и за рубежом, а также свежий сингл "Someday". Дважды переносимый концерт группы в Эстонии состоится 21 мая 2022 года в Таллинне, в Saku Suurhall.

Райан Теддер, солист группы, записал приветственное видео для поклонников из Эстонии, которое можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Новый альбом остается верным фирменному стилю OneRepublic, еще раз подчеркивая их способность создавать музыку, которая поражает публику с момента первого прослушивания. Альбом, состоящий из позитивных хитов и более эмоциональных треков, удивляет не только массового слушателя, но и их давних поклонников.

По словам солиста группы Райана Теддера, альбом изначально должен был быть выпущен в ноябре 2019 года, но был отложен из-за плотного графика участников группы. Однако наибольшее влияние на задержку свежей пластинки оказала пандемия COVID-19, из-за чего мировое турне группы неоднократно откладывалось.

На сегодняшний день уже увидели свет шесть синглов с альбома "Human", которые собрали более 2,5 миллиардов прослушиваний на различных платформах.

Как продюсер и композитор, Теддер сотрудничал с большим количеством именитых артистов: от Пола Маккартни и Уитни Хьюстон до Эда Ширана и Тейлор Свифт.

Альбом можно послушать ЗДЕСЬ!


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back