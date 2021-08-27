СОЛИСТ ПЕРЕДАЛ ПРИВЕТ ЭСТОНСКИМ ФАНАТАМ! ⟩ В преддверии концерта в Эстонии всемирно известная американская группа выпустила новый альбом

Райан Теддер, солист группы, записал приветственное видео для поклонников из Эстонии, которое можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Новый альбом остается верным фирменному стилю OneRepublic, еще раз подчеркивая их способность создавать музыку, которая поражает публику с момента первого прослушивания. Альбом, состоящий из позитивных хитов и более эмоциональных треков, удивляет не только массового слушателя, но и их давних поклонников.

По словам солиста группы Райана Теддера, альбом изначально должен был быть выпущен в ноябре 2019 года, но был отложен из-за плотного графика участников группы. Однако наибольшее влияние на задержку свежей пластинки оказала пандемия COVID-19, из-за чего мировое турне группы неоднократно откладывалось.

На сегодняшний день уже увидели свет шесть синглов с альбома "Human", которые собрали более 2,5 миллиардов прослушиваний на различных платформах.

Как продюсер и композитор, Теддер сотрудничал с большим количеством именитых артистов: от Пола Маккартни и Уитни Хьюстон до Эда Ширана и Тейлор Свифт.

Альбом можно послушать ЗДЕСЬ!



