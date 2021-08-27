ФОТО ⟩ Сирет Котка выставила на продажу свое сказочное гнездышко в Кадриорге

Дорогие друзья! Поделитесь, пожалуйста, постом, чтобы мы вместе нашли нового хозяина для моей квартиры. Среди всех, кто поделится публикацией, я разыграю пять кружек с символикой Рийгикогу со сладостями,

В объявлении о продаже говорится, что это настоящая жемчужина Кадриорга, где сочетаются история и современный комфорт. Холодными осенними вечерами новый владелец квартиры также может посидеть у камина. Шикарная квартира стоит 165 000 евро.

Сирет Котка, член Рийгикогу, развелась с Мартином Репинским в январе прошлого года, а уже в феврале появилась в компании нового спутника.

По словам Котка, именно отношения бывшего мужа Мартина Репинского на стороне стали роковыми для брака, однако он с этим не согласен. «Я узнал факты, после чего Сирет признала, что другие ее почти десятилетние отношения продолжались одновременно с нашими», - сказал Репинский порталу Elu24.