ФОТО ⟩ Сирет Котка выставила на продажу свое сказочное гнездышко в Кадриорге
Политик Сирет Котка ищет нового хозяина для двухкомнатной квартиры в Кадриорге, о продаже которой она объявила через Facebook.
Политик Сирет Котка ищет нового хозяина для двухкомнатной квартиры в Кадриорге, о продаже которой она объявила через Facebook.
- пишет Котка в социальной сети.
В объявлении о продаже говорится, что это настоящая жемчужина Кадриорга, где сочетаются история и современный комфорт. Холодными осенними вечерами новый владелец квартиры также может посидеть у камина. Шикарная квартира стоит 165 000 евро.
Фото квартиры можно посмотреть ЗДЕСЬ!
Сирет Котка, член Рийгикогу, развелась с Мартином Репинским в январе прошлого года, а уже в феврале появилась в компании нового спутника.
По словам Котка, именно отношения бывшего мужа Мартина Репинского на стороне стали роковыми для брака, однако он с этим не согласен. «Я узнал факты, после чего Сирет признала, что другие ее почти десятилетние отношения продолжались одновременно с нашими», - сказал Репинский порталу Elu24.