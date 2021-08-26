ВИДЕО ⟩ Редкое интервью: жена и дети Михаэля Шумахера снялись в документальном фильме о гонщике

После знаменитой трагедии впервые, за долгое время близкие спортсмена нарушили молчание, приняв участие в съемках документального фильма Netflix о нем. Сегодня в сети появился первый трейлер этого проекта.
В 2013 году известный немецкий гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму на горнолыжной трассе. Тогда спортсмен временно был введен в кому, а после терапии в клинике его отправили на домашнюю реабилитацию. С тех пор в прессе очень редко появлялись сведения о его текущем состоянии здоровья и комментарии его семьи.
Насколько подробно тема здоровья будет затронута в новом проекте, пока неясно, но для поклонников гонщика премьера, которая запланирована на 15 сентября, все равно является долгожданным событием, сообщает Spletnik.
В трейлере появляются супруга 52-летнего Шумахера Коринна, дочь Джина-Мария и сын Мик, который пошел по стопам отца и также стал гонщиком. С этого года он участвует и в заездах «Формулы-1».
Я просто почувствовала, что он особенный. В нем всегда была сила. Он показывает мне ее и сегодня. Каждый день показывает, насколько он силен,
— говорит в фильме Коринна.
Уже понятно, что в фильме зрители увидят и многие уникальные архивные кадры — не только из закулисья «Формулы-1», но и домашние съемки семьи, а также кадры первых заездов самого Шумахера: за руль карта он сел в возрасте четырех лет, а в пять уже участвовал в гонках на местной трассе картинга.
Шумахер, семикратный чемпион мира, является одним из самых известных гонщиков конца XX века и обладателем многочисленных рекордов "Формулы-1", в том числе по числу побед за один сезон, быстрых кругов, а также чемпионских титулов, полученных подряд.