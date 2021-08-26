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Астрологи назвали лучшие качества каждого знака Зодиака

Астрология. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Каждый человек имеет свои плюсы и минусы в характере. Вот только некоторые считают, что во многом личность индивида может зависеть от его знака Зодиака. Астрологи рассказали, какими достоинствами обладают люди, рожденные под тем или иным созвездием, пишет Пятый канал.

Овен — дерзость

Представители этого знака готовы веселиться и участвовать в невероятных приключениях даже в том случае, если эти развлечения могут быть небезопасными.

Телец — надежность

Они никогда не подведут, если хотите кому-то полностью довериться — положитесь на Тельцов.

Близнецы — энтузиазм

Любое новое дело они начинают с детским восторгом и предвкушением удовольствия от любимого занятия.

Рак — сочувствие

Они всегда найдут правильные слова поддержки и смогут утешить близкого человека.

Лев — тепло

Представители этого знака Зодиака, как солнышки, могут наполнить светом жизнь своих друзей.

Дева — остроумие

Могут сказать в споре такое, что их противнику еще долго не захочется говорить что-то в ответ.

Весы — расслабленность

Они всегда выглядят спокойными и уверенными, будто знают как решить любую проблему.

Скорпион — преданность

Это самые верные друзья, которые будут яро защищать близких людей в любой ситуации.

Стрелец — любопытство

Они открыты всему новому, любят получать новые знания и ответы на свои оригинальные вопросы.

Козерог — амбиции

Неутомимые трудоголики, которые всегда получают то, чего хотят.

Водолеи — независимость

Они могут самостоятельно справиться с любой поставленной задачей без посторонней помощи.

Рыбы — великодушие

Могут отказаться от собственных планов, чтобы помочь друзьям и близким.

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