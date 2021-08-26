ВИДЕО ⟩ Лена Катина из «Тату» призналась, что ее изнасиловали в 11 лет

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина сообщила в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой, что после инцидента в 11-летнем возрасте вынуждена была обратиться к психологу, чтобы избавиться от последствий нападения педофила.

В Instagram анонс программы «Секрет на миллион», в выпуске которой зрители смогут услышать фрагмент ее шокирующего признания.

По словам Катиной, в ее семье ей отвечали на вопросы о сексе, не делая из них табу.

В частности она много говорила о нем с мамой, сообщает Topnews.ru.

«Мне повезло все это закончилось без сильных потрясений и без серьезных травм, но тем не менее у меня такой эпизод в жизни был», – рассказывала ранее Катина.

Этот эпизод заставил ее маму активно заниматься ее половым образованием, чтобы снизить негативный эффект от нападения на психику ребенка.

Сама же Катина заявляет, что помнит, как выглядел насильник, и может говорить об этом без слез, т.к. с ней работал психолог.

Фанаты ранее указали на то, что история напоминает текст из личной тетради певицы, которая использовалась в оформлении альбомов коллектива.

В них упоминается мужчина с ножом, который утаскивает девушку в подвал.

Как ранее писал Topnews, ранее Катина сообщила, что выходит замуж.

«Было так мерзко, это ужасно было мерзко… Я очень долго над этим работала», – говорится в отрывке видео, на котором Катина поясняет, что прийти и рассказать об этом ее заставила тревога за подростков.



