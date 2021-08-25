ФОТО И ВИДЕО ⟩ Певица Лийс Лемсалу удивила навыками катания на скейтборде

На мероприятии, прошедшем на заводе Põhjala, у всех была возможность научиться кататься на скейтборде или отточить свои навыки. также модно было принять участие в занятиях йогой, различных семинарах и насладиться хорошей едой и приятной музыкой.
«Наша цель – поощрить женщин к катанию на скейтборде. Это занятие не только для мальчиков», – написала в Facebook Кятлин Киккас, создательница бренда KÄT. «Это очень весело, хорошая тренировка для тела, учит самоконтролю и преодолению страхов».
Смотрите видео о девушках, которые катаются на скейтборде!