Ср, 25.08.2021
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Певица Лийс Лемсалу удивила навыками катания на скейтборде

Дизайнерский магазин KÄT в сотрудничестве с Тартуской школой скейтборда организовал день скейтборда для девочек, на котором проверила свои навыки певица Лийс Лемсалу. Смотрите фото и видео!

На мероприятии, прошедшем на заводе Põhjala, у всех была возможность научиться кататься на скейтборде или отточить свои навыки. также модно было принять участие в занятиях йогой, различных семинарах и насладиться хорошей едой и приятной музыкой.

«Наша цель – поощрить женщин к катанию на скейтборде. Это занятие не только для мальчиков», – написала в Facebook Кятлин Киккас, создательница бренда KÄT. «Это очень весело, хорошая тренировка для тела, учит самоконтролю и преодолению страхов».

Смотрите видео о девушках, которые катаются на скейтборде!


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