ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ранее сокрытую от посторонних бронзовую скульптуру Тауно Кангро вновь открыли к 25-летию Tallinna Soojus

Скульптор изваял свое творение по заказу для Tallinna Soojus еще в 1999 году и назвал его «Дающий тепло» (Soojuseandja).

Райнер Вакра, член правления Tallinna Soojus, отметил, что бронзовая статуя на доломитовой основе высотой более двух метров ранее стояла в помещении Tallinna Soojus на улице Пунане, но из-за переезда предприятия на улицу Маакри, ей потребовалось новое достойное место. «Теперь посетители центра «Энергия» смогут увидеть эту особенную работу, и, поскольку Tallinna Soojus также является одним из основателей центра, то этот бронзовый мужичок или, по-другому, добрый домашний дух, держащий в руках землю с домами и деревьями — идеально вписывается в эту среду», - сказал Вакра.

«Мне очень нравится, как Кангро описал свою идею скульптуры более 20 лет назад: независимо от того, как мир меняется и развивается, потребность человека в тепле остается постоянной. Очень красивые и вневременные мысли не только об описании творения, но и об акционерном обществе Tallinna Soojus», - добавил Райнер Вакра.

Вот что говорит сам скульптур о своем творении: «К каждой своей работе я отношусь как к собственному ребенку. Я очень рад, что за столько времени (с 1999 года) скульптура в таком отличном настроении...состоянии! - поправив себя, смеется мастер. - Этот шар символизирует Землю. Он держит её с радостью, с добрым сердцем!»



«В Эстонии очень богатая мифология. Еще с древних времен мы верили, что у большых камней, у дома, у корабля, и так далее - есть душа. «Дарящий тепло» символизирует хороший дух дома, хороший дух города», - описывает свою скульптуру Кангро.



Скульптор приглашает всех посетить его новую выставку «Дома и зарубежом» по адресу Pärnu Mnt 6. Помимо работы в Эстонии, мэтр вскоре полетит в Москву, где будет работать как художник над оперой "Аида" в Геликон опере, а также, в октябре открывается его выставка в Барселоне.

Скульптур Тауно Кангро и репортер Ксения Васильева. Тауно щекотит стопу своего бронзового паренька и смеется вместе с ним. Он действительно любит свои скульптуры как своих детей! ФОТО: личный архив

Согласно легенде Tallinna Soojus, если потереть бронзового мужичка за большой палец, то семь лет в доме будет стабильно тепло!

Помимо торжественного открытия скульптуры, приглашенные гости смогли принять участие в шоу «Человека-молнии» Ааре Баумера, легендарного эстонского изобретателя и сотрудника центра «Энергия», где он соприкоснулся с трансформаторами Tesla, вырабатывающими электричество до 500 000 вольт.

Задача AS Tallinna Soojus - обеспечить бесперебойную подачу качественного тепла для таллиннцев. Если в 2001 году в компании работало более 400 человек, то в 2002 году с AS Utilitas Tallinn было заключено 30-летнее соглашение об аренде и обслуживании. Таким образом, функции компании изменились, и штат Tallinna Soojus сократился до четырех человек.

За успешный 2020 финансовый год AS Tallinna Soojus выплатило в городской бюджет дивиденды в размере 2,8 миллиона евро. С этой суммой Tallinna Soojus является самым значительным предприятием по дивидендным выплатам в столице.

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