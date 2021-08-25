ГАЛЕРЕЯ ⟩ Бронзовую скульптуру Тауно Кангро вновь открыли к 25-летию Tallinna Soojus

Скульптор изваял свое творение по заказу для Tallinna Soojus еще в 1999 году и назвал его «Дающий тепло» (Soojuseandja).

Райнер Вакра, член правления Tallinna Soojus, отметил, что бронзовая статуя на доломитовой основе высотой более двух метров ранее стояла в помещении Tallinna Soojus на улице Пунане, но из-за переезда предприятия на улицу Маакри, ей потребовалось новое достойное место. «Теперь посетители центра "Энергия" смогут увидеть эту особенную работу, и, поскольку Tallinna Soojus также является одним из основателей центра, то этот бронзовый мужичок или, по-другому, добрый домашний дух, держащий в руках землю с домами и деревьями — идеально вписывается в эту среду», - сказал Вакра.

«Мне очень нравится, как Кангро описал свою идею скульптуры более 20 лет назад: независимо от того, как мир меняется и развивается, потребность человека в тепле остается постоянной. Очень красивые и вневременные мысли не только об описании творения, но и об акционерном обществе Tallinna Soojus», - добавил Райнер Вакра.

Помимо торжественного открытия скульптуры, приглашенные гости смогли принять участие в шоу «Человека-молнии» Ааре Баумера, легендарного эстонского изобретателя и сотрудника центра "Энергия", где он соприкоснулся с трансформаторами Tesla, вырабатывающими электричество до 500 000 вольт.

Задача AS Tallinna Soojus - обеспечить бесперебойную подачу качественного тепла для таллиннцев. Если в 2001 году в компании работало более 400 человек, то в 2002 году с AS Utilitas Tallinn было заключено 30-летнее соглашение об аренде и обслуживании. Таким образом, функции компании изменились, и штат Tallinna Soojus сократился до четырех человек.

За успешный 2020 финансовый год AS Tallinna Soojus выплатило в городской бюджет дивиденды в размере 2,8 миллиона евро. С этой суммой Tallinna Soojus является самым значительным предприятием по дивидендным выплатам в столице.