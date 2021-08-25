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Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри налаживают отношения с семьей принца Уильяма

Принц Чарльз, принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Гарри ФОТО: Joe Giddens/PA Wire/PA Images

Инсайдеры продолжают делиться подробностями взаимоотношений в королевской семье. Ранее в этом месяце уже появлялись слухи о сближении 40-летней Меган Маркл и 39-летней Кейт Миддлтон, а теперь они, кажется, снова начали дружить семьями, пишет Сплетник.

По крайней мере, так утверждает королевский биограф и автор книги о покойной принцессе Диане Стюарт Пирс. В беседе с Us Weekly он сообщил, что принцы Гарри и Уильям, а также их жены Меган и Кейт все вчетвером часто общаются по видеосвязи и делают все, чтобы наладить когда-то разрушенные отношения.

Я знаю, что эти четверо разговаривают друг с другом по Zoom или FaceTime. Сейчас они очень близки. У них очень разный взгляд на мир, но, несмотря на это, они очень уважают друг друга,

— уточнил Пирс.

Королевский биограф также предположил, что их семейные разговоры носят неформальный характер: по его мнению, Кейт готовит ужин на кухне, а ее супруг Уильям заваривает чай, и параллельно они общаются с Меган и Гарри, находящимися через океан.

Напомним, что отношения Гарри и Уильяма испортились после того, как первый вместе с супругой Меган объявил о сложении с себя королевских обязанностей. После переезда пары в США и их скандального интервью Опре Уинфри ситуация только обострилась.

На сближение братья пошли лишь совсем недавно — на похоронах своего дедушки принца Филиппа и последующем открытии памятника их покойной матери принцессе Диане. Семьи также сблизило недавнее рождение у Гарри и Меган дочери Лилибет. По слухам, Кейт и Меган начали часто общаться на тему материнства, и Миддлтон присылает для малышки Лилибет милые подарки. Также в планах Кейт и Меган в ближайшее время снять совместный фильм для Netflix.

Однако если семья Уильяма наконец пошла на сближение с Гарри и Меган, то королева Елизавета II пока не готова простить внуку старые обиды. На днях издание The Sun со ссылкой на королевские источники сообщило, что Елизавета II хочет подать в суд на Гарри и Меган из-за их постоянных нападок на королевскую семью. Поговаривают, что терпение королевы лопнуло, когда стало известно о скором выходе откровенных мемуаров принца Гарри.


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