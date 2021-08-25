ВИДЕО ⟩ Болливуд в Таллинне: в Старом городе снова проходят съемки кино с мировой звездой

Тулика, американка с индийскими корнями, приехала погостить в Эстонию. Однако ее удивило то, что она увидела на улицах Старого города.

«Посмотрите, кого я нашла... Рани Мукхерджи снимается в новом фильме прямо на улицах Старого города Таллинна», - сказала она своим подписчикам. В ролике, который она сняла, видна большая съемочная группа, действующая прямо перед клубом Hollywood. А на здании можно было увидеть даже флаг Индии.

Рани Мукхерджи ФОТО: Wikipedia.org

И хотя пока непонятно, о чем будет фильм, главную роль Мукхерджи сыграет, например, в драме «Миссис Чаттерджи против Норвегии», которая выйдет в следующем году. Фильм рассказывает правдивую историю о том, как норвежская служба защиты детей забрала детей у индийской пары.

Мукхерджи - известная актриса из самого сердца индийской киноиндустрии - Болливуда. Наивысшим достижением 43-летней актрисы в 2000-х годах стало то, что она завоевала множество наград и попала в несколько высокооплачиваемых звездных списков.

Ранее в этом году Мукхерджи и ее муж купили особняк в Мумбаи за 800 000 евро. В то же время она является почетным защитником прав человека и социальных проблем, что отражено в предыдущих ролях Мукерджи в кино.