КОМУ ПЕРЕШЛА ДОРОГУ? ⟩ Аферисты хотят «убрать» звезду «Сватов» Людмилу Артемьеву из шоу-бизнеса

Людмила, это ты?

На фейковый аккаунт Артемьевой в соцсети подписано почти 200 тысяч человек. Пользователи активно комментируют фото звезды, обращаются к ней с просьбами, дают советы, жалуются на тяжелую судьбу. Юзеры ставят «лайки» к кадрам и с нетерпением ждут новых сторис от «селебрити». Никто из них даже не подозревает, что раз за разом ведется на уловки мошенников, которые все умело монетизируют.

Несколько часов назад в Instagram «Людмилы Артемьевой» появился душераздирающий пост. Некто сообщал, что звезда якобы уходит из профессии навсегда. Пользователи сети, мягко говоря, были в шоке.

«После долгих раздумий, Людмилой Викторовной было принято решение покинуть всю медиа и театральную деятельность. К сожалению, это не шутка и не провокация. Людмила Артемьева больше не появится в новых фильмах, новых сериалах и в новом театральном сезоне. Понятно, что сложившаяся ситуация всем нам приносит немало хлопот, но реалии, увы, таковы. Не расстраивайтесь, и всего доброго!» — говорилось в сообщении.

Не забыли аферисты прикрепить к публикации трогательное фото актрисы, чтобы вызвать побольше эмоций у фолловеров.

Узнав о «ЧП», 5-tv.ru обратился за официальным комментарием к директору актерского агентства Марии Проконичевой. Женщина подтвердила, что любимая миллионами Артемьева не собирается уходить из шоу-бизнеса, а также призвала россиян жаловаться на фейковый аккаунт.

«Ее нет в Instagram! Она в сложном съемочном периоде сейчас находится. Почти каждый день на съемочной площадке. Мы уже писали жалобы, что только не делали — не убирают (страницу — прим.ред.). Мы уже чуть ли не в суд обращались!» — сетовала Проконичева.

Хорошо известно, что заветную «синюю галочку» возле ника в соцсети можно получить, только если предоставить свои паспортные данные. Именно так звезды подтверждают личности в Instagram. Но если Артемьева не регистрировалась на платформе, откуда появился значок?

«Они (мошенники — прим. ред.) нашли паспорт ее и сделали это! Это абсолютно фейковая страница. Человека нет в соцсетях — слишком много работы», — заключила собеседница 5-tv.ru.

После тщательного анализа всего вышесказанного напрашивается несколько логичных вопросов. Кому выгодно наживаться на имени звезды? Кто хочет «убрать» Людмилу Артемьеву из шоу-бизнеса? Что делать дальше? Ответы ни на один из них пока не найдены. Зато есть одно большое «но»…

Похожий случай

В конце прошлой недели звезда «Левиафана», актер Алексей Серебряков заявил, что тоже стал жертвой мошенников. Он разослал друзьям свое видеообращение с просьбой защитить от аферистов.

Серебряков уточнял, что некто долгое время от его имени ведет Instagram-аккаунт. На страничке публикуются странные посты и заявления, а также якобы цитаты актера. Правда, там еще нет заветной «синей галочки». Впрочем, это не так уж и важно.

На мошенников подписаны уже почти семь тысяч фанатов знаменитости. 57-летний Алексей Валерьевич боится, что его скомпрометируют.

«Меня нет ни в одной социальной сети. Я прошу вас пожаловаться на эту страницу, дабы избежать лжи для людей, которые в это верят. Большое вам спасибо!» — взывал к помощи россиян Серебряков.

Почему аферисты все чаще стали маскироваться под селебрити? Кто еще из мошенников скрывается под масками звезд? Дело выглядит крайне запутанным.