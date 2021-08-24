Популярный певец-антипрививочник доставлен в больницу с коронавирусом

После госпитализации он все еще отказывается вакцинироваться.
Группа Right Said Fred завоевала популярность в 90-е благодаря таким хитами, как I'm Too Sexy, Don’t Talk Just Kiss, You're My Mate и др. Сейчас они приобрели скандальную славу своими взглядами как противники вакцинации от COVID-19.
Дуэт принимал участие на мероприятиях антипрививочников. Одно из таких прошло в сентябре 2020 года в Лондоне.
В больнице Ричард провел четыре дня.
«У меня немного был COVID, это было не так уж и плохо. Задыхался и чувствовал себя очень уставшим», – сказал он репортерам по возвращении домой.
Ранее он заявлял, что вакцины созданы для эксперимента.
Напомним, что, согласно исследованиям, проведенным в США, у переболевших Covid-19 и получивших вакцину ниже риск повторного заражения коронавирусом, если сравнивать с теми, кто переболел и не привился.
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