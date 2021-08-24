Популярный певец-антипрививочник доставлен в больницу с коронавирусом

После госпитализации он все еще отказывается вакцинироваться.

Группа Right Said Fred завоевала популярность в 90-е благодаря таким хитами, как I'm Too Sexy, Don’t Talk Just Kiss, You're My Mate и др. Сейчас они приобрели скандальную славу своими взглядами как противники вакцинации от COVID-19.

Дуэт принимал участие на мероприятиях антипрививочников. Одно из таких прошло в сентябре 2020 года в Лондоне.

There was a really good atmosphere in Trafalgar Sq today 👍 pic.twitter.com/0I2i2EIWDo — Right Said Fred (@TheFreds) September 26, 2020

В больнице Ричард провел четыре дня.

«У меня немного был COVID, это было не так уж и плохо. Задыхался и чувствовал себя очень уставшим», – сказал он репортерам по возвращении домой.

Ранее он заявлял, что вакцины созданы для эксперимента.

Напомним, что, согласно исследованиям, проведенным в США, у переболевших Covid-19 и получивших вакцину ниже риск повторного заражения коронавирусом, если сравнивать с теми, кто переболел и не привился.



