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Популярный певец-антипрививочник доставлен в больницу с коронавирусом

ФОТО: publicitātes

Солист британской поп-группы Right Said Fred Ричард Фэйрбрасс (Richard Fairbrass), активно критикующий вакцинацию против COVID-19, был доставлен в больницу после заражения коронавирусом, передает RUS TVNET.

После госпитализации он все еще отказывается вакцинироваться. 

Группа Right Said Fred завоевала популярность в 90-е благодаря таким хитами, как I'm Too Sexy, Don’t Talk Just Kiss, You're My Mate и др. Сейчас они приобрели скандальную славу своими взглядами как противники вакцинации от COVID-19.

Дуэт принимал участие на мероприятиях антипрививочников. Одно из таких прошло в сентябре 2020 года в Лондоне.

В больнице Ричард провел четыре дня. 

«У меня немного был COVID, это было не так уж и плохо. Задыхался и чувствовал себя очень уставшим», – сказал он репортерам по возвращении домой.

Ранее он заявлял, что вакцины созданы для эксперимента.

Напомним, что, согласно исследованиям, проведенным в США, у переболевших Covid-19 и получивших вакцину ниже риск повторного заражения коронавирусом, если сравнивать с теми, кто переболел и не привился. 


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