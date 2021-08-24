ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне проходит самый большой в Прибалтике фестиваль еды на колесах

В завершении фестиваля торжественно будут отмечены лучшие фудтраки фестиваля в двух номинациях: лучший дизайн и лучшая еда. Голосовать за любимые фудтраки сможет каждый посетитель в течение двух дней.

В этом году, в течение двух дней гостей фестиваля будет ждать насыщенная концертная программа. В разных зонах мероприятия также будут играться диджей-сеты. В оба дня фестиваля состоится соревнования по поеданию 1 килограмма ретро-бургеров. На территории фестиваля будет работать большой парк «Тиволи» из Чехии, который предложит более 20 аттракционов как как для детей, так и для взрослых.

Мероприятие проходит при соблюдении всех правил Департамента здоровья. На месте можно сделать экспресс-тест (метод слюны). В течение всех дней фестиваля Viljandi Haigla будет осуществлять на месте мобильную вакцинацию (Pfizer, Moderna). Всем, кто вакцинируется, предлагается бесплатный экспресс-тест и билет на фестиваль.

Больше информации и программа на страничке мероприятия в Facebook.



