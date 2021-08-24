Уже на этой неделе в Таллинне состоится самый большой в Прибалтике фестиваль еды на колесах

В завершении фестиваля торжественно будут отмечены лучшие фудтраки фестиваля в двух номинациях: лучший дизайн и лучшая еда. Голосовать за любимые фудтраки сможет каждый посетитель в течение двух дней.

В этом году, в течение двух дней гостей фестиваля будет ждать насыщенная концертная программа. В разных зонах мероприятия также будут играться диджей-сеты. В оба дня фестиваля состоится соревнования по поеданию 1 килограмма ретро-бургеров. На территории фестиваля будет работать большой парк «Тиволи» из Чехии, который предложит более 20 аттракционов как как для детей, так и для взрослых.

ФОТО: Marek Metslaid

Программа фестиваля:

26 августа

Ворота открываются в 12.00

12.00 - 15.00 DJ-сет

15.00 - 15.30 Pale Alison

15.30 - 16.00 DJ-сет

16.00 - 16.30 Carolin Kivimägi

16.30 - 17.00 Julia Neumann

17.00 - 17.30 Vivika Rentam

17.30 - 18.00 Masha Romantica

18.00 - 18.30 Uljana Olhina

18.30 - 19.30 Extends

19.30 - 20.00 Retroburgeri söömise võistlus

20.00 - 20:30 Põhjakiht

20:30 - 22:00 DJ-сет

27 августа

Ворота открываются в 11.00

11.00 - 14.00 DJ-сет

14.00 - 14.30 Katrin (WAF)

14.30 - 15.30 DJ-сет

15.30 - 16.00 Emma - Johanna Lepasoo

16.00 - 16.30 DJ-сет

16.30 - 17.00 Respekt! (Jane Kruusmaa)

17.00 - 17.30 Roses for Mark

17.30 - 18.00 Around the sun

18.00 - 18.30 Andy Malex

18:30 - 19.20 Bourbon Sugar

19.30 - 20.00 Соревнование по поеданию бургеров

20.00 - 21.00 DJ-сет

21.00 - 21.30 Награждение лучших фудтраков

21.30 - 23.00 DJ-сет

Мероприятие проходит при соблюдении всех правил Департамента здоровья. На месте можно сделать экспресс-тест (метод слюны). В течение всех дней фестиваля Viljandi Haigla будет осуществлять на месте мобильную вакцинацию (Pfizer, Moderna). Всем, кто вакцинируется, предлагается бесплатный экспресс-тест и билет на фестиваль.

Больше информации на страничке мероприятия в Facebook: https://www.facebook.com/events/882452989237499



