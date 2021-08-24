ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! ⟩ Эстонской путешественнице сделали очень неожиданный комплимент

Юккум сделала пост в Instagram, в котором призвала всех говорить что-то хорошее! «Знаете, у вас такое необычно красивое лицо, что оно сразу запомнится», - обратился к ней незнакомец с комплиментом. «Добавив, что уже не помнит, в каком году это было, но давным-давно, он уже встретил меня около больницы Magdaleena», - вспоминает Юккум.
По ее мнению, комплименты могут быть и необычными. «Или даже особенными», - добавила Юккум. «Людям вообще стоило бы говорить больше хорошего. Одно доброе слово для близкого или незнакомого человека каждый день. Так движется добро и, вероятно, однажды вернется обратно к вам», - считает путешественница, посетившая на данный момент 62 страны.