ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! ⟩ Эстонской путешественнице сделали очень неожиданный комплимент

Юккум сделала пост в Instagram, в котором призвала всех говорить что-то хорошее! «Знаете, у вас такое необычно красивое лицо, что оно сразу запомнится», - обратился к ней незнакомец с комплиментом. «Добавив, что уже не помнит, в каком году это было, но давным-давно, он уже встретил меня около больницы Magdaleena», - вспоминает Юккум.