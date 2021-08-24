Вт, 24.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

ТОП УИКЭНДА ⟩ На прошлых выходных жители Эстонии потратили в кинотеатрах больше всего денег на мультфильм

«Käpapatrulli film» (Paw patrol: The Movie) ФОТО: Filmikaader

Жители Эстонии активно ходят в кино и смотрят любимые и долгожданные фильмы. Limon.ee подготовил для вас ТОП-7 самых популярных фильмов с 20 по 22 августа. Сколько зрителей собрала каждая из кинокартин и сколько составили кассовые сборы - в нашем рейтинге.

1. «Щенячий патруль в кино»: 10 502 зрителей

Больше всего жители Эстонии потратились на поход в кино на мультфильм, сборы которого за неделю составили 55 321,92 евро.

2. «Главный герой»: 3811 зрителей

Сборы за неделю: 20 466,85 евро

Всего зрителей: 11 995 (начиная с 13.08)

3. «Лука»: 1422 зрителей

Сборы за неделю: 6 564,17 евро

Всего зрителей: 41 029 (начиная с 23.07)

4. «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: 1285 зрителей

Сборы за неделю: 7 270,91 евро

Всего зрителей: 16 658 (начиная с 06.08)

5. «Воспоминания»: 1 027 зрителей

Сборы за неделю: 6 057,02 евро

6. «Кратт»: 959 зрителей

Сборы за неделю: 5 191,18 евро

Всего зрителей: 16 432 (начиная с 30.07)

7. «Пончары. Глобальное закругление»: 916 зрителей

Сборы за неделю: 4 254,76 евро

Всего зрителей: 8 581 (начиная с 06.08)

*

Источник: Eesti Filmi Instituut / Eesti kino ТОП-7: 20.08.2021 - 22.08.2021

НАВЕРХ
Back