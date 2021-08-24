ТОП УИКЭНДА ⟩ На прошлых выходных жители Эстонии потратили в кинотеатрах больше всего денег на мультфильм

Жители Эстонии активно ходят в кино и смотрят любимые и долгожданные фильмы. Limon.ee подготовил для вас ТОП-7 самых популярных фильмов с 20 по 22 августа. Сколько зрителей собрала каждая из кинокартин и сколько составили кассовые сборы - в нашем рейтинге.