ТОП УИКЭНДА ⟩ На прошлых выходных жители Эстонии потратили в кинотеатрах больше всего денег на мультфильм

1. «Щенячий патруль в кино»: 10 502 зрителей
Больше всего жители Эстонии потратились на поход в кино на мультфильм, сборы которого за неделю составили 55 321,92 евро.
2. «Главный герой»: 3811 зрителей
Сборы за неделю: 20 466,85 евро
Всего зрителей: 11 995 (начиная с 13.08)
3. «Лука»: 1422 зрителей
Сборы за неделю: 6 564,17 евро
Всего зрителей: 41 029 (начиная с 23.07)
4. «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: 1285 зрителей
Сборы за неделю: 7 270,91 евро
Всего зрителей: 16 658 (начиная с 06.08)
5. «Воспоминания»: 1 027 зрителей
Сборы за неделю: 6 057,02 евро
6. «Кратт»: 959 зрителей
Сборы за неделю: 5 191,18 евро
Всего зрителей: 16 432 (начиная с 30.07)
7. «Пончары. Глобальное закругление»: 916 зрителей
Сборы за неделю: 4 254,76 евро
Всего зрителей: 8 581 (начиная с 06.08)
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Источник: Eesti Filmi Instituut / Eesti kino ТОП-7: 20.08.2021 - 22.08.2021