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Исхудавшая до 30 килограммов МакSим начнет заново учиться ходить

МакSим. ФОТО: Instagram

Российская поп-певица МакSим начнет заново учиться ходить после выхода из искусственной комы. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Издание опубликовало видео, на котором видно, что исхудавшая исполнительница еле спускается с лестницы. Отмечается, что в настоящее время она весит чуть больше 30 килограммов. В результате потери мышечной массы ей трудно передвигаться, певице помогает врач-куратор Денис Павлов, пишет Lenta.ru.

«По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление — сказать невозможно», — заявили представители МакSим.

МакSим госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому.

3 августа представительница МакSим сообщила, что певица в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя МакSим выписали из больницы.

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