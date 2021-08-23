Исхудавшая до 30 килограммов МакSим начнет заново учиться ходить

Издание опубликовало видео, на котором видно, что исхудавшая исполнительница еле спускается с лестницы. Отмечается, что в настоящее время она весит чуть больше 30 килограммов. В результате потери мышечной массы ей трудно передвигаться, певице помогает врач-куратор Денис Павлов, пишет Lenta.ru.

«По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление — сказать невозможно», — заявили представители МакSим.

МакSим госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому.