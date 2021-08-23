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Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 августа 2021 года

Павел Глоба ФОТО: скриншот видео с YouTube

Павел Глоба — один из самых известных астрологов в России и в СНГ. Его прогнозы помогают тысячам людей достигать своих целей и сохранять удачу. Неделя с 23 по 29 августа не станет исключением, пишет Dailyhoro.

В целом эту неделю можно назвать благоприятной. Повысить свою эффективность и продуктивность всем нам будет достаточно просто.

Овен

Овны относятся к Знакам Зодиака с самым сильным характером. На этой неделе их сила будет еще более очевидной, поэтому им удастся пережить проблемы в неблагоприятные дни 25 и 26 числа. Некоторые неурядицы могут ожидать Овнов в семейной жизни. Родственники, дети и вторая половинка могут стать немного отстраненными. Не нужно пытаться это изменить. Это лишь временная проблема. Лучше посвятить себя работе и отдыху, сложным делам, уборке. Если вокруг Овнов будет беспорядок, то и в голове образуется хаос, который может привести их к фиаско.

Телец

Работа будет спориться, особенно если использовать к ней нестандартный подход. Также творческий подход для Тельцов будет полезным и в амурных делах. Он поможет им произвести впечатление на противоположный пол и пробудить в человеке максимально положительные эмоции. Всем, кто уже в отношениях, нужно больше проводить времени со второй половинкой.

Близнецы

Эта неделя для Близнецов очень важна. Особенно это касается тех, кто занимается поисками своего предназначения, цель в жизни. Павел Глоба отмечает, что эта неделя идеально подходит для покупок любого масштаба и важности. Можно даже приобретать недвижимость. Период с 23 по 29 августа благоприятен для подписания бумаг и важные решений. Всем Близнецам, которые являются родителями. Нужно больше времени уделять детям. Также не будет лишним оказывать помощь родственникам.

Рак

Финансовая сфера для раков выйдет на первый план. Благоприятно на удаче скажутся командировки, работа с рекламой. Всем, кто занимается поисками работы, можно и даже нужно посещать собеседования. В любовной сфере Рака тоже будет везти, особенно если они будут делать что-то бок о бок со второй половинкой. Одиноким представителям Знака звезды помогут найти любовь. Нужно быть внимательнее 23, 24 и 28 августа — в самые яркие и благоприятные дни недели.

Лев

Львов часто относят к самым эгоистичным Знакам Зодиака. Пришло время показать миру, что это не так. Нужно заботиться о близких, думать больше о коллегах и друзьях. Любовь и доброта, которые будут исходить от Львов, вернутся к ним в двойном размере. Это будет очень благоприятная неделя для проведения времени с друзьями. Уединение не принесет никакой пользы. В работе и бизнесе астролог также рекомендует Львам активизироваться по полной программе. Необходимо действовать, потому что звезды и планеты в хорошем положении, особенно 25 и 26 числа.

Дева

Павел Глоба отмечает, что Девам будет сложно начать эту неделю, потому что 23 и 24 августа станут неблагоприятными днями. Дев часто относят к Знакам-трудолголикам, потому что они работают больше, чем отдыхают. На этой неделе астролог советует начинать важные проекты и браться за то, что действительно важно, но также нужно помнить и про релаксацию. Это очень важно, так как продуктивность в работе зависит от наличия сил, а бесконечная активность приводит к выгоранию. Не стоит также тратить свою энергию и время впустую и в сфере любви. Важно ценить каждую минуту.

Весы

Эта неделя идеально подходит для уборки и приведения дома в порядок. Очень важно избавиться от вещей, которые притягивают неприятности. На работе Весы могут столкнуться со сплетнями и слухами. Это будет сложная неделя для тех, кто находится в поисках чего-то нового. Звезды и планеты хотят, чтобы Весы завершили начатое и не брались за новые проекты. Мечты мечтами, а обязанности куда важнее. Всем, кто находится в отношениях, лучше воздержаться от критики в адрес любимого человека. Всем, кто одинок, лучше насладиться уединением.

Скорпион

У Скорпионов ожидается целых три опасных дня: 27, 28 и 29 августа. В любовной сфере Скорпионам ни в кем случае нельзя следовать стереотипному мышлению. Удача будет ждать тех, кто проявляет креативность и нестандартно мыслит. Это касается в больше степени одиноких представителей Знака. Павел Глоба отмечает, что 23 и 24 числа Скорпионов может осенить какая-то гениальная идея. Не стоит обходить ее стороной. Можно обсудить ее с самыми близкими людьми.

Стрелец

У Стрельцов начинается духовный период, в который им удастся достичь просветления. Это будет очень благоприятное время для укрепления здоровья, веселья. Также Павел Глоба считает, что на голову Стрельцов может свалиться много работы, но они со всем справятся. В амурных делах Стрельцов ожидает крайне неблагоприятное время, но и тут им удастся держать все под контролем. Самое главное сейчас — не начинать ссор на пустом месте и не развивать конфликты.

Козерог

У каждого из нас свой темперамент со своими сильными и слабыми сторонами. Козерогам стоит помнить об этом, ведь эти люди такие разные. Среди Козерогов есть ярко-выраженные флегматики, а бывают также и холерики. Нужно брать от своего темперамента все самое лучшее. Астролог отмечает, что на этой неделе удачное время для проведения деловых переговоров. Можно посещать собеседования, продвигать новые идеи. Очень важно обратить внимание и на сферу любви. Всем Козерогам, которые находятся в отношениях, стоит посвятить часть времени любимому человеку.

Водолей

У Водолеев ожидается быстрый расход энергии, но сохранить и накопить ее вполне реально. В работе и бизнесе лучше выбирать те направления, которые не подразумевают рисков и переутомления. Всем одиноким Водолеям будет легче проявлять активность на работе и в делах, потому что ничто не станет отвлекать их. Всем, кто в отношениях, придется больше времени посвящать любимому человеку. Также Водолеев может поглотить мимолетный роман, интересное знакомство.

Рыбы

Неделя начнется с неблагоприятной ноты, но Рыбы останутся на плаву. Не исключено, что их сознание посвятят мысли о негативном проблем. В работе и бизнесе Павел Глоба советует людям этого Знака не бояться коллаборации и совместного труда. В любви и в дружбе астролог настоятельно советует перестать гнуть свою линию. Нужно заменить споры на попытки поиска компромиссов. Это идеальное время для спокойного решения проблем.


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