Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 августа 2021 года

В целом эту неделю можно назвать благоприятной. Повысить свою эффективность и продуктивность всем нам будет достаточно просто.

Овен

Овны относятся к Знакам Зодиака с самым сильным характером. На этой неделе их сила будет еще более очевидной, поэтому им удастся пережить проблемы в неблагоприятные дни 25 и 26 числа. Некоторые неурядицы могут ожидать Овнов в семейной жизни. Родственники, дети и вторая половинка могут стать немного отстраненными. Не нужно пытаться это изменить. Это лишь временная проблема. Лучше посвятить себя работе и отдыху, сложным делам, уборке. Если вокруг Овнов будет беспорядок, то и в голове образуется хаос, который может привести их к фиаско.

Телец

Работа будет спориться, особенно если использовать к ней нестандартный подход. Также творческий подход для Тельцов будет полезным и в амурных делах. Он поможет им произвести впечатление на противоположный пол и пробудить в человеке максимально положительные эмоции. Всем, кто уже в отношениях, нужно больше проводить времени со второй половинкой.

Близнецы

Эта неделя для Близнецов очень важна. Особенно это касается тех, кто занимается поисками своего предназначения, цель в жизни. Павел Глоба отмечает, что эта неделя идеально подходит для покупок любого масштаба и важности. Можно даже приобретать недвижимость. Период с 23 по 29 августа благоприятен для подписания бумаг и важные решений. Всем Близнецам, которые являются родителями. Нужно больше времени уделять детям. Также не будет лишним оказывать помощь родственникам.

Рак

Финансовая сфера для раков выйдет на первый план. Благоприятно на удаче скажутся командировки, работа с рекламой. Всем, кто занимается поисками работы, можно и даже нужно посещать собеседования. В любовной сфере Рака тоже будет везти, особенно если они будут делать что-то бок о бок со второй половинкой. Одиноким представителям Знака звезды помогут найти любовь. Нужно быть внимательнее 23, 24 и 28 августа — в самые яркие и благоприятные дни недели.

Лев

Львов часто относят к самым эгоистичным Знакам Зодиака. Пришло время показать миру, что это не так. Нужно заботиться о близких, думать больше о коллегах и друзьях. Любовь и доброта, которые будут исходить от Львов, вернутся к ним в двойном размере. Это будет очень благоприятная неделя для проведения времени с друзьями. Уединение не принесет никакой пользы. В работе и бизнесе астролог также рекомендует Львам активизироваться по полной программе. Необходимо действовать, потому что звезды и планеты в хорошем положении, особенно 25 и 26 числа.

Дева