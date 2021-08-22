ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Ласнамяэ проходит крупнейшее в Эстонии шоу поющих фонтанов

«Приглашаю всех таллиннцев на масштабное открытие Дней Ласнамяэ, где можно будет насладиться красивым представлением фонтанов на озере Паэ. В прошлом году шоу поющих фонтанов было очень хорошо принято публикой, и поэтому добавлю, что сегодняшнее решение почти в два раза крупнее и мощнее, и прежде в Эстонии никогда не делали чего-то подобного», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Шоу поющих фонтанов пройдет на озере Паэ два вечера подряд: 21 и 22 августа. Представления начнутся в 20:30 и продлятся до 01:00 ночью, но громкость музыки убавят еще раньше. В трек-листе известные композиции разных жанров, и каждый найдет там что-то на свой вкус. Большая территория парка Паэ позволяет смотреть представление рассредоточено, и соблюдая безопасную дистанцию с другими зрителями.

Инсталляция поющих фонтанов уникальна и разработана в Латвии, и впервые в таком объеме демонстрируется в Эстонии. Для этого на озере Паэ установлен почти 75-метровый ряд фонтанов, который состоит более чем из 120 отдельных фонтанов и более чем из 100 световых элементов. Потоки воды будут взлетать на высоту до 25 метров и создавать различные фигуры и движения своими струями.