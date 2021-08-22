Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака

День не назовешь легким: все идет не так, как хотелось бы, обостряются противоречия в отношениях с близкими, любимый человек занимает позицию, которую вам крайне трудно понять и принять. Наберитесь терпения – решительные действия не приведут ни к чему хорошему. Приятной неожиданностью станет знакомство с особой, разделяющей ваши интересы и увлечения, а также основные жизненные принципы. Общение может быть недолгим, но полезным для вас окажется обязательно!
Полагайтесь на свою интуицию, составляя план действий на день – именно она подскажет, какие предложение и приглашения можно принять, а от каких лучше отказаться. Финансовое положение может ухудшиться, если вы не пересмотрите структуру расходов.
У Дев найдется немало поводов для беспокойства, а некоторое легкомыслие, свойственное сегодня представителям данного знака, помешает им сосредоточиться на решении важных проблем. Не откладывайте дела в долгий ящик; правильно спланировав свой день, вы не только многое успеете, но и сможете избежать неприятностей в будущем. Возможны серьезные расходы, в том числе и незапланированные.
Проводов для ссор с любимым человеком будет немало, и вряд ли вы захотите всегда идти на уступки. Назревает конфликт, для улаживания которого потребуются уступки с обеих сторон. Порадуют встречи с друзьями, оставит приятные впечатления посещения ночного клуба или иного увеселительного заведения.
Нейтральный день, ощущается влияние как положительных, так и отрицательных тенденций, поэтому настроение может быть нестабильным. Можно и нужно делать покупки или принимать решения, касающиеся будущих расходов, планировать бюджет. Домашние дела отнимут несколько больше времени, чем вы ожидали, и не все проблемы удастся решить.
Хороший день для поездок. Влюбленным стоит путешествовать вместе – это позволит избежать ссор и взаимных обид. Хорошо пройдут встречи с родственниками и семейные праздники, однако звезды обещают приятные сюрпризы и тем, кто выберет другие виды досуга. Высокий жизненный тонус позволяет не опасаться ни недомоганий, ни чрезмерных нагрузок.
День испытаний и тревог. Порой возникнет желание бросить все и отдохнуть, в корне изменив свои планы на будущее, отказавшись от задуманных дел; не торопитесь совершать опрометчивые поступки, и тем более – вступать в споры с влиятельными людьми. О проявленной сегодня бестактности вы позже пожалеете, но, увы, исправить что бы то ни было будет трудно. Финансовое положение нестабильно, воздержитесь от необязательных расходов и незапланированных покупок.
В отношениях с любимым человеком могут возникнуть трудности из-за вашей горячности, нежелания считаться с чужими интересами. Любители настоять на своем любой ценой испортят настроение не только окружающим, но и себе.
День приятных встреч, веселых вечеринок и интересных знакомств. Однако свойственные вам общительность и стремление к новым впечатлениям могут стать причиной ссоры с любимым человеком – возможны критические замечания в ваш адрес, проявления ревности, упреки в легкомыслии. Можно исправить ситуацию, проявив ответственность, рассудительность и готовность заняться серьезными делами, однако вряд ли у вас возникнет такое желание.