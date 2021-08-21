Фото: в Нарве прошел концерт, объединяющий всех эстоноземельцев
Вчера, 20 августа, в нарвском парке EV100 состоялся праздник песни «Наведём мосты», организованный фондом интеграции.
Вчера, 20 августа, в нарвском парке EV100 состоялся праздник песни «Наведём мосты», организованный фондом интеграции.
Целью концертного представления было собрать вместе людей разных национальностей, с разными родными языками и живущих в разных регионах, чтобы спеть вместе близкие сердцу песни и отметить 30-летие восстановления независимости Эстонии.
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